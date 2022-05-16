Abdullah Avcı: Önümüzdeki sezon planı hazır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi’nde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor’a başlamadan öncesi süreci ve şampiyonluğa giden yolda yapılan çalışmaları anlattı. Avcı, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak takımı için de gelecek sezonun planlamasına başladığını belirtti.

DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Trabzonspor’da başlamadan önce takımdaki eksikleri rapor olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunduğunu açıklayan Abdullah Avcı şu şekle konuştı: 18 ayı Trabzon’da doldurdum. Fazla iş ve mesai odaklı birisi olduğum için yıl içinde yoğun akışta çok fazla iletişimde olamıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

ANALİZ SONRASI TRANSFER

Geldiğimizde bir yarış ve oyun organizasyon oluşturmaya çalışırken bu senenin planlarını yapmaya başlamıştık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır. Bir yandan özellikle Trabzonspor’a transfer olurken Trabzonspor’la ilgili swot analizi (Güçlü yönler, zayıf yönler) yapıp takımın güçlü ve güçsüz yanlarını Trabzonspor başkanı ve yönetimine sundum. Sonrasında transferler gerçekleşti.

BOL BOL TESPİT

Kasım 2020’den sonra milli takım arasıyla göreve başladım. Teknik analizdi benim yaptığım. Oyundaki güçsüz yanını daha iyi hale getirebilmek için savunmayı güçlendirme çalışmaları yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi. Oyun skorlarının yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor’u oluşturmaya başladık. Bu yılın planlamasını da yapmaya başladık ve olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunu, nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık.

BİZİ AYAKTA TUTTU

Özellikle takım programlarını, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala tüm programlarımızı yapmıştık. Oyuna iyi başlamak ligin büyük bölümünde bu zamana kadar olan sürecinde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor’un bugün mekanizmalarında değişiklikler yaptık. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek’i 2 buçuk ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu.

DAHA BÜYÜK ORGANİZASYONLAR OLMALI

Bu yörenin de bir insanı olarak buranın kodlarında bu var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyunda daha uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak.

SAHA ZEMİNİ İLE ANTRENMAN ZEMİNİ AYNI OLMALI

Bu şehri, ülkeyi futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası da büyük bir camia. Organizasyonu her defasında büyütmeye ihtiyacı var. Altyapı organizasyonu eğitim amaçlı yapılacak yatırım, pilot takım genç oyuncuların içerde ve dışarıda kullanımı, Trabzonspor’un şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış çok önemli oyuncular var. Oyuncuların beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Statta maç oynuyorum. Antrenman sahasının zeminin de o şekilde olması lazım. Bunları yönetimle ve Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampiyonluk bir sonuçtur ve organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar.

KAVGA YOK

Bu şehrin çok büyük enerjisi var. Taraftarımız sezon başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışarıdaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynanan bir takımı yaratmak lazım.

DOĞRU DOKUNUŞLAR

Trabzonspor’un şu an Şampiyonlar Ligi’nde görünen bir ön Play Off maçı var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getireceğiz. Bu yıl ligde kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık takımlarla yarışlar olabilir. Oyunun içinde kalıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

HIZLA MESAFE KATEDİYORUZ

Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız? Bunların hepsinin hazırlıkları yapıldı. Yarışmak kolay değil. Hem yoğun yarışırken, duyguların inişli çıkışlı olduğu süreçlerde bu planlamaları da yapıyoruz. Kulübün bütçesi doğrultusunda bu transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevcut iyi bir kadromuz var, bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Sezon başı planlamalarının hazır olduğunu düşünüyorum.

EZBERLER VAR, AMA?

Oyunu geçen sezondan itibaren sonuç odaklı giderken bazen rakip bazen oyuncuya göre değişikliklerimizi yaptık. Bunların üzerinde oyunu daha akıcı hale getirecek bir durumu oluşturmam lazım. Savunmanın merkezinde çok değişikliklerimiz oldu. Ahmetcan gibi oyuncu çıktı, sol stoper ama sağ ayakta kullanmak zorunda kaldım. Oyun ezberleri cebimizde ama bazı yapmadığımız bazı şeyler var. Ona göre oyuncuları aldıktan sonra çalışmaları yapmaya başlayacağız.

ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Müzeyi gezerken “Bu tarihte yer almak istiyorum” demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı’yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. İşimi odaklı yapmaya devam edeceğiz.

DOĞRU TAKIM SAVUNMASI

En iyi oyun mu en iyi maç mı derseniz, oyunlar çok değişti. Skor almak için bazen savunma bazen hücum dedim bazen duran top dedik ama bunun temeli takım savunmasını doğru yaptığın sürece sizi ayakta tutacaktır. Çok olumsuz maçlar oynamadık ama olumlu maçlar oynadık. Belli bir standardı yakaladık, dengeli oyunlar oldu, rakiplere göre değişiklikler oldu.

DALGALANMALAR NORMAL

Buradaki Adana Demisrpor maçı inanılmaz bir maçtı. İlk yarı başka ikinci yarı başkaydı. Son haftalarda ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor plan yapıyor ve uzak ara puan farkıyla gidiyor. Mekanizmalarla çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez.

TEŞEKKÜR EDEN 2 FUTBOLCU

Sezon başı itibariyle bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatman önemli. 2 oyuncuyla 6 ay çalıştığım, “Ben gitmek istiyorum” cümlesi karşısında durdum. Oyuncuyla 6 ay tekrarlarım var, bir 6 ay daha kaybedemem. O oyuncular bugün teşekkür etti. Biri Djaniny biri Hugo’ydu. Hugo sakatlanınca geri gelip oynayacağım dedi. Bu nasıl bir duygu daha farkında da değilim. Çok yorgunum. Bu duyguyu statta taraftarlarla birlikte hissedeceğim dedi ve geldi.

NWAKAEME İLE BİR BİRİMİZİ SEVİYORUZ

Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım. Onu da çok seviyorum, o da beni seviyor. Mukavelesi bitiyordu, ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla yönetim kurulu arasında devam ediyor.

ÇOCUKLARA, TOPLUMA DOĞRU ÖRNEK

Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım, çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçleri bu şekilde vermeye devam edeceğim… Bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim bu oyunun iyileştirme gücü vardır oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Bu konuşulanlardan hiçbirinin içine girmeyeceğim girmek zarar vermiştir. Çocuklara, topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz.

BURANIN İNSANI

Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Yaşadığım güzel hikayeler var. Eşim ve çocuklarım gelmişti Roma maçı ile Sivas maçı arasıydı. Çal Mağarası’na gittik. İçerisi karanlık, birisi bakıyor bana “Sen misin” dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra Berat’ın yanı boş kalıyor, “Bir şey yapacak mısın” dedi. Buranın insanıyız biz böyleyiz demişti.

MEVKİLERLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ VAR

Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o mevkie birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Öncelikle bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesine karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz. Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktırS.