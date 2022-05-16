Kartepe Belediyesi’nden engellilere özel program

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, engellilerle birlikte harika bir gün geçirdi. Başkan Kocaman, Köseköy Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirleri özel bireylerle önce Antik Köfte restoranda buluşup öğle yemeği yedi.
EĞLENCELİ KARTEPE TURU
Burada misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Kocaman, daha sonra üstü açık otobüs ile Kartepe turu yapıldı. Başkan Kocaman, engelli bireyler ve eğitmenleriyle birlikte sevilen şarkılar eşliğinde Kartepe’yi dolaşıp eğlendiler.
CAN KARDEŞLERİMİZ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Engelliler Haftası kapsamında ilçemizde eğitim alan kardeşlerimizle birlikte çok güzel bir zaman geçirdik. Engellilerimizin hayatımızın içerisinde olduğunu bilmeliyiz. Onların hayatın içerisinde engellerini hafifletmek için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim can kardeşlerimiz onlarla vakit geçirmek çok güzel. Hayata sevgiyle bağlılıklarını, mutluluklarını görünce” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.