Kartepe Belediyesi’nden engellilere özel program

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, engellilerle birlikte harika bir gün geçirdi. Başkan Kocaman, Köseköy Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirleri özel bireylerle önce Antik Köfte restoranda buluşup öğle yemeği yedi.

EĞLENCELİ KARTEPE TURU

Burada misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Kocaman, daha sonra üstü açık otobüs ile Kartepe turu yapıldı. Başkan Kocaman, engelli bireyler ve eğitmenleriyle birlikte sevilen şarkılar eşliğinde Kartepe’yi dolaşıp eğlendiler.

CAN KARDEŞLERİMİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Engelliler Haftası kapsamında ilçemizde eğitim alan kardeşlerimizle birlikte çok güzel bir zaman geçirdik. Engellilerimizin hayatımızın içerisinde olduğunu bilmeliyiz. Onların hayatın içerisinde engellerini hafifletmek için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim can kardeşlerimiz onlarla vakit geçirmek çok güzel. Hayata sevgiyle bağlılıklarını, mutluluklarını görünce” açıklamasında bulundu.