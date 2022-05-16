İzmit Kent Orkestrası Edirne’deki  festivalde müzikleriyle büyüledi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Kent Orkestrası 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nde sahne aldı. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Kent Orkestrası en güzel şekilde temsil ederek dinleyicilerin adeta kulaklarının pasını sildi.

BAŞKANLAR DA DİNLEDİ

Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluştuğu festivale hem yurt için hem yurt dışından çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Kent Orkestrasının konserini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da vatandaşlarla birlikte takip etti.