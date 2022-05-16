İzmit Kent Orkestrası Edirne’deki  festivalde müzikleriyle büyüledi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Kent Orkestrası 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nde sahne aldı. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Kent Orkestrası en güzel şekilde temsil ederek dinleyicilerin adeta kulaklarının pasını sildi.
BAŞKANLAR DA DİNLEDİ
Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluştuğu festivale hem yurt için hem yurt dışından çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Kent Orkestrasının konserini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da vatandaşlarla birlikte takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.