Meteoroloji uyardı: Serin hava ve yağış yolda

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren yurtta yer yer kendini gösterecek yağışlar hafta ortasından itibaren tüm şehirleri saracak. Hava sıcaklıkların 8-10 derece dolaylarında değişim görülecek.

YAĞIŞLAR BUGÜNDEN ETKİLEMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi ve Trakya’nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.