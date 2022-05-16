Kartepe’de sağlıklı beslenme semineri  

Kartepe Belediyesi personellerine yönelik eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediliyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi Meclis Salonu’nda “Doğru Bilinen Yanlışlar ve Sağlıklı Beslenme” konusunda belediye personeline seminer verildi.

BESLENME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK YAŞAMI UZATIYOR

Seminere konuşmacı olarak katılan Diyetisyen Esra Temizkıran “Beslenme şeklini değiştirmek yaşamı uzatıyor. Kaliteli ve sağlıklı bir Yaşam için en önemli faktörlerden biri dengeli ve doğru beslenme. Bebeklerde anne sütüyle başlayan süreçten, yetişkinlik ve yaşlılık dönemine kadar olan tüm yaş gruplarında, sağlıklı ve dengeli beslenme, hastalıklardan korunmak için oldukça büyük önem taşıyor. Beslenme ayrıca vücut formunun korunması açısından da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

BESİN YONCASI

Sözlerine devam eden Temizkıran “Erken yaşlardaki beslenme hataları, yetişkinlik dönemindeki hastalıkların zeminini hazırlıyor. Doğru bildiğimiz yanlışları terk ederek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için beslenme programı oluşturulurken besin yoncasından faydalanmak konunun basitleştirilmesi açısından fayda sağlayabilir. 4 yapraktan olan besin yoncası 4 besin grubunu ifade eder. Bu gruplar süt ve süt ürünleri, et, yumurta, balık ve kuru baklagiller, meyve ve sebzeler ile tahıllardan oluşur. Günlük beslenmemize bu grupların dengeli bir şekilde kullanılması çok önemlidir” açıklamasında bulundu.