16 May 2022 - 09:53- Gündem G: 16 May 2022 - 09:58

Dekoratif üç kollu aydınlatma direği satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Dekoratif üç kollu aydınlatma direği satın alınacak

16 May 2022 - 09:53 - Gündem

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