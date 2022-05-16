Erol Erdoğan: ‘’Kitabı Tadil-i Erkan’a uyarak okumalıyız’’

Binlerce katılımcının ilgiyle takip ettiği 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar, siyasetçi ve İiahiyatçı Erol Erdoğan fuarın ikinci gününde Selim Sırrı Paşa Salonu’nda kitapseverlerle buluştu. “ Bir Kitabı Bin Kitap Gibi Okumak” adlı söyleşide konuşan Erdoğan, “Namaz kılarken nasıl ki Tadil-i Erkan’a uyarak kılıyorsak; yani rükûda secdede ve bunların arasında bekliyorsak, kitap okurken de Tadil-i Erkan-a riayet etmeliyiz” dedi.

“KİTAP OKUMUYORUZ ALGISINI ARTIK AKLIMIZDAN SİLELİM”

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın herkese ve kitap dostlarına hayırlı olsun olmasını dileyerek sözlerine başlayan Yazar Erol Erdoğan, söyleşine neden “Bir Kitabı Bin Kitap Gibi Okumak” ismini verdiğini anlattı. Erdoğan, “Ben uzun dönemdir şöyle bir görevi kendime rol olarak seçtim nedir o; insanın tabiatı gereği abartmayı ve azaltmayı çok seviyor. Türkiye’de kitapla ilgili sürekli devam eden bir tartışma var. Yani bir yaklaşım var. Çok az kitap okuyoruz. Ben on, on beş yıldır kitap konusunu işlemeye çalışıyorum. Türkiye’de kitap okumuyoruz algısını artık bırakalım. Türkiye son 10 yıldır yapılan araştırmada, kitap okumada dünya klasmanında 10. sıradadır. Yani ilk 10 içerisindeyiz. Şunu demek istiyorum, artık şu kitap okumuyoruz algısını lütfen aklımızdan silelim” şeklinde konuştu.

KİTAP OKURKEN DE TADİL-İ ERKAN’A UYMALIYIZ

Erol Erdoğan, ilgiyle izlenen söyleşisinde Türkiye’nin kitap okuma konusunda bir sorunu olmadığını tekrarlayarak, “Türkiye’nin kitap okuma türleri ve biçiminde sorunu var. Yani bir kitabı bin kitap gibi okumak gibi derken işte başlığın anlamı burada ortaya çıkıyor. Namaz kılarken nasıl ki Tadil-i Erkan’a uyarak kılıyorsak yani rükûda secdede ve bunların arasında bekliyorsak kitap okurken de Tadil-i Erkan-a Riayet etmeliyiz. Kitabı hızlı okumaktan ziyade, anlayarak ve hazmederek okumak öne çıkıyor. Aslında biz günümüzde kitabı da hızlı okuyoruz, yemeği de hızlı yiyiyoruz, hızlı âşık oluyoruz, hızlı yaşıyoruz” dedi. Yazar söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.