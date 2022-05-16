Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘Okurluk Kültürü’ konuşuldu

Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, onbinlerce katılımcısı ile SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor. 12. Kitap Fuarı’nın ikinci gününde Selim Sırrı Paşa Salonu’nda yazarlar Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek kitapseverlerle “Kelimeler ve Şeyler” adlı söyleşide buluştu.

“GÜNÜMÜZDE ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE KİTAP OKUMAK ZORLAŞTI”

Kocaeli Kitap Fuarının 12. yılında artık yerleşmiş, okurun ayağının alışmış olduğunu ve burada olmaktan çok mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Yazar Aykut Ertuğrul, “Okurluk meselesi artık gittikçe az kişinin taktığı bir rütbedir. Kitap okumak gittikçe pek çoğumuz için zorlaştı. Burada ve Türkiye’nin her yerinde liselere gittik ve sordum; başınızı kaldırmadan 1 saat kitap okudunuz mu? Yani insan kafasını kaldırmadan aralıksız bir şekilde kitap okuyabiliyor mu? Kitap okurken bir cümleyi sosyal medyada paylaşayım demeden veya baş bir şeyle ilgilenmeden okuduk mu? Gerçekten de okurluk üzerine düşündüğümüzde günümüzde aralıksız bir şekilde kitap okumak zorlaştı” dedi.

“BAZI KİTAPLAR İNSANIN FARKLI YÖNLERİNİ ORTAYA ÇIKARTIYOR”

Yazar Furkan Çalışkan, “Aslında yazarlar ve okurlar iki ayrı bir sınıf gibi durum oluşuyor ama hepimiz okurlar kitlesi içerisindeyiz. Okur olmayı öğrenmek bitmeyen bir süreçtir. 19 yaşında iken bir sahaftan Kemal Tahir’in tüm kitaplarını alıp okumaya başlamıştım. Okuduğum kitapları aslında önemseyerek okumamıştım. 20 sene geçti aradan şu an Kemal Tahir’i daha farklı bir şekilde okumaya başladım. 19 yaşımdaki halime yani o dönemki düşünceme gülüyorum. Şu an Kemal Tahir’i okurken farklı yönlerini fark ediyorum. Bazı kitaplar insana farklı yönlerini ortaya çıkartıyor. Bazı yazarlar ve şairler sizleri okur haline getirir” şeklinde konuştu.

“NEDEN KİTAP OKUYORUZ”

Söyleşideki bir diğer konuşmacı olarak söz alan Yazar Erkan Şimşek, “Neden kitap okuyoruz. İnsan kendini tanımak için okur, toplumu tanımak için okur ve dünyayı tanımak için okur. Benim kitap okuma maceram Türkiye’yi tanıma üzerine oldu” dedi. Ayrıca Yazar Şimşek, Okurluk Kültürü ve Kitap Okuma Macerası üzerine anı, tecrübe ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.