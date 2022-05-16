16 May 2022 - 10:51- Gündem G: 16 May 2022 - 10:53

Okan Bayülgen: Z Kuşağı Londra’da itaat etmeye razı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Okan Bayülgen, Z Kuşağı’nın Londra’ya kapağı atıp itaat etmeye razı olduğunu ancak Türkiye’den bunun için kaçmaya çalıştığını söyledi
Okan Bayülgen: Z Kuşağı Londra’da itaat etmeye razı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan sanatçı Okan Bayülgen, kitap ararken heyecanlandığını sırılsıklam olduğunu söyledi. Yeni Nesil ve Mizah adlı söyleşisinde Bayülgen, Z Kuşağı’nın Londra’ya kapağı atıp itaat etmeye razı geldiğini, Türkiye’den bu gerekçe ile gittiğini belirtti.

ÇOK ETKİLEYİCİ BİR KİTAP FUARI

Kocaeli Kitap Fuarı’nı değerlendiren Bayülgen, “Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi” ifadelerini kullandı.

ÇOK HEYECANLANIYORUM, SIRILSIKLAM OLUYORUM

Hepimizin kitaplarla ilişkisi olduğunu dile getiren Bayülgen,  “Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz” dedi. ‘Kitap ararken heyecanlanıyor musunuz?’ şeklindeki soruya “Çok heyecanlanıyorum, sırılsıklam oluyorum. Kurgu işlerde çok heyecanlandığımı, içine daldığımı biliyorum. Ama bu kişisel” dedi.

ÇOK FAZLA MALUMAT, ENFORMASYON VAR

Bayülgen, “Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekâlı gibi dolaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİTAP DİNLEYİCİSİ İLE ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM

Çağımız dünyasında ‘kitap dinleme’nin yer edindiğini vurgulayan Bayülgen, “Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYORLAR, İTAAT ETMEYE HAZIRLAR

Türkiye'de ve dünyada Z Kuşağı araştırmaları yapıldığını söyleyen Bayülgen, “Ürün satmak, oy toplamak için araştırmalar yapılıyor. Z Kuşağı’nı nasıl esir gibi çalıştırırız. Bunun için çalışmalar yapılıyor. İtaat etme meselesi beni çok rahatsız ediyor. Z Kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır” dedi.

Z KUŞAĞI KAPAĞI LONDRA'YA ATMAK İSTİYOR

Z Kuşağı eleştirisi yapan Bayülgen, “Türkiye’de Z Kuşağı kapağı örneğin Londra'ya atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye’den memnun olmaması. Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır” şeklinde konuştu.

 

16 May 2022 - 10:51 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

Borçlu - İnsanların Derdi 1 gün olsa bile yarını düşünmeden yaşayabilmek Okan efendi. Bu ülkede 30000 tl maaş alsan yine nasıl ev araba alırım diye düşünüyorsun. Oralarda işsiz kalmadığın sürece yarını düşünmeye çocuğunun eğitimini dert etmeye gerek yok. İtaat ediyorsun ama buralardaki gibi patron kanını ememiyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 12:03
01

Murat - Çünkü Londra Küresel Sermaye Baronlarının Başkentidir.Kültür emperyalizmi vasıtasıyla insanları,toplumları dejenere eder,yozlaştırır;para,sermaye üzerinden damarlara girerek insanı köleleştir, kendine bağlar,dünyaya hükmeder....Fakat bu böyle gidemez,bir yerde durdurulması lazım...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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