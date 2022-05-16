Fethiye Caddesi’nin üst yapı çalışmalarında ilk etap tamam!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çalışmaların başladığı Fethiye Caddesi ve yan yolları yenileme projesi kapsamında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ve kısa süre önce beton serim işlemlerine başlayan ekipler, Fethiye Caddesi’nde ilk etap olan beton serim çalışmasını tamamladı.



İSTİKLAL CADDESİ’NDE ÇALIŞMA BAŞLADI

İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi ve yan yolları yeniden düzenleme projesi kapsamında Fethiye Caddesi’nde beton serim çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, çalışmalara İstiklal Caddesi’nde devam ediyor.