Fethiye Caddesi’nin üst yapı çalışmalarında ilk etap tamam!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çalışmaların başladığı Fethiye Caddesi ve yan yolları yenileme projesi kapsamında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ve kısa süre önce beton serim işlemlerine başlayan ekipler, Fethiye Caddesi’nde ilk etap olan beton serim çalışmasını tamamladı.
İSTİKLAL CADDESİ’NDE ÇALIŞMA BAŞLADI
İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi ve yan yolları yeniden düzenleme projesi kapsamında Fethiye Caddesi’nde beton serim çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, çalışmalara İstiklal Caddesi’nde devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.