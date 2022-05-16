Bekir Develi: Sosyal medya Hayati hocayı Lady Gaga’ya döndürdü  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Bekir Develi, sosyal medya eleştirisi yaptığı konuşmasında Hayati İnanç’ın Lady Gaga’ya dönüştürüldüğünü söyledi. ‘Bizim Hikayemiz’ adlı söyleşisinde sosyal medya eleştirisi yapan Develi, ‘“Z Kuşağı çok akıllı. Daha farklı gündemleri var. Ben bu gençliğe güveniyorum’’ dedi.

“OKUYORUZ, ANLIYORUZ AMA UYGULAMIYORUZ”

Her yıl milyonlarca kitap satın alındığını vurgulayan Develi, “Okuyoruz, anlıyoruz ama uygulamıyoruz. Okumak ve anlamakla ilgili sorunumuz yok. Ama okuduklarımızı üzerimizde bir hal olarak taşımadıkça bunun bir kıymeti olmuyor. İnsan hayatına taşımak için okur. Demek ki burada bir sıkıntı var” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYA TEFEKKÜRE FIRSAT VERMİYOR”

Gençlerin her şeyi daha hızlı yaşadığına dikkat çeken Develi, “Sosyal medyada her şeyi iki kat hızla takip ediyor gençler. Nesil buna dönüyor. Biz bunu sadece bir eğlenme biçimi olarak görüyoruz. Sosyal medya tefekkür etmeye fırsat vermiyor” dedi.

“DEĞERLERİMİZLE GENÇLERİMİZİ BULUŞTURAMIYORUZ”

Sosyal medya bağımlılığına dikkat çeken Develi, “Hayati İnanç yirmi yıldır sahnelerde hayati şeyler anlatıyor. Ama sosyal medya eliyle son birkaç yılda meşhur oldu. Sosyal medyada sürekli Hayati hocayı görüyorum. Hayati hocayı Lady Gaga’ya döndürdüler. Biz kendi değerlerimizle gençlerimizi buluşturamıyoruz. Birinin ne kadar kıymetli olduğunu o ölmeden anlayalım, anlatalım” şeklinde konuştu.

“HEDEF ALARAK ELEŞTİRMİYOR”

Gençlerin ne dediğini anlamamasına rağmen Hayati İnanç’ı sevdiğini belirten Develi, “İki neden buldum bunun için. Birincisi Hayati hoca hiç kimseyi isim vererek hedef alarak eleştirmiyor. Doğruyu ya da yanlışı ortaya koyup kenara çekiliyor. İkincisi ise konuştuğu kelimeler atalarımızdan yadigâr bize” ifadelerini kullandı.

“İÇERİK ÜRETMELİYİZ”

Gençlerin internete ulaşmasını engellemenin çözüm olamayacağını söyleyen Develi, “Kötülemek, karalamak bir işe yaramayacak. Sosyal medya için içerik üretmemiz lazım. Çocuklarımız oyun oynamayı seviyor. Oyun üretmemiz gerekli. Bir şeyler yapmamız lazım” dedi.

“BEN BU GENÇLİĞE GÜVENİYORUM”

Bu durumun düzeleceğine dair inancının tam olduğunu söyleyen Develi, “Neden mi? Çünkü Z Kuşağı çok akıllı. Geçenlerde bir gençle tanıştım. Üniversitenin üçüncü ya da dördüncü gündemi olduğunu söyledi. Daha farklı gündemleri var. Ben bu gençliğe güveniyorum” ifadelerini kullandı.