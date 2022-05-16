Bu yıl Kocaeli Kongre Merkezi’nde vatandaşlara kapılarını açan 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu Şair ve Yazar Nurullah Genç, Sırrı Paşa Salonu’ndaki “Sanat ve Hayat” adlı söyleşide sevenleriyle buluştu. 12. Kocaeli Kitap Fuarı katılımcılarının çok yoğun ilgi gösterdiği Nurullah Genç, “Şiir insan ruhunu berraklaştırır. Her insan her gün bir şiir okusaydı dünya da aynı dünya olmazdı. Şiiri bir ana tema olarak belirleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Tüm bunların yanında şiir ruhumuzun da ana teması olmalıdır” dedi.

“ŞAİR DOĞRU ŞEKİLDE YAŞARSA SÖZLERİ HAKİKATE DÖNÜŞÜR”

Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarından birisi olduğunU belirten ve hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını dileyen Yazar ve Şair Nurullah Genç, “Şiir insan ruhunun en saf sesidir. Bizim medeniyetimizde eğer şair doğru bir şekilde yaşarsa hakikat üzerine yaşarsa söyledikleri hakikate dönüşür” ifadelerini kullandı.

HAKİKİ SANAT FOTOĞRAFI

Genç, “Sanat, Aliya Izzetbegoviç’in deyimi ile Allah ilk buluşma noktasıdır. Şimdi size üç fotoğraf göstereceğim. Birincisinde Bilal Habeşi’nin göğsüne konan taşlar, Kâbe’nin zeminine yatırılıyor yani işkence ediliyor. Ona 3 tane put uzatılıp onlara iman etmesini ve peygamberi inkar etmesi isteniyor. Başka bir fotoğraf ise 1941 Amerika’sından, bir siyahi kadın otobüste ileriye doğru yürüyerek ön koltuklardan birisine oturuyor. Beyazlar ayağa kalkıyor. Çünkü beyazlar varken siyahların otobüste oturması ve önde olması yasaktır. Daha düne kadar siyah çocuklar beyaz çocuklarla aynı okula gidemezdi. Aynı yerde yemek yiyemezlerdi. Üçüncü fotoğraf ise Mekke’nin Fethinden; Peygamber Efendimiz, Kâbe’ye girip putları yıkıyor. Bilal Habeşi’den dama çıkıp ezan okumasını istiyor. 3. Fotoğraf hakiki sanat fotoğrafıdır. Bugün dünyanın hepsi bu en güzel sanat fotoğrafını tanıyıp bilmesi gerekiyor. Sanat ve hayat insanın Allah ile Adem arasındaki ilk konuşmadır. İlk sanat budur. Akabinde ise başka bir medeniyet başladı. O siyah kadını ön koltuklara oturtmayan medeniyettir. İkinci sanat, bu ateş sanatıdır. Ateş sanatının ortaya çıkardı anlayış Allah’a ortak koşma yeridir. Bu ateş sanatının anlayışı şuan Hollywood Sinemasına hakimdir” dedi.

“SANAT ANLAŞIMIZIN DAYANDIĞI TEMEL”

Bizim sanatımızın dayandığı temelin tabiat metodolojisi olmadığını belirten Yazar Nurullah Genç, “Bizim anlayışımızın dayandığı temel Aristo’nun dayandığı temel metodolojisi değildir. Bizim sanat anlayışımızın dayandığı temel Allah tektir, birdir ve sonsuz varlığın sahibidir. Paganist anlayışın sanatı karşısında bizim sanat anlayışımız Allah’ın sıfatlarıdır. Muhalefetülil Havadis demek Allah’ın yarattığına benzememesidir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemeyendir. Allah’ın bir de Subuti Sıfatları vardır. Yani Allah’ın kendisinden diğer canlılara armağan ettiği sıfatlardır. En çokta insana bağışladığı sıfatlardır” şeklinde konuştu” dedi.

“İNSAN İKİ GÜÇSÜZLÜĞÜN ARASINDAKİ BİR CANLIDIR”

İnsanın güçsüzlüğü ve acizliği üzerine de değinen Şair Nurullah Genç, “İnsan iki güçsüzlüğün arasında yerleştirilmiş bir canlıdır. Çocukken güçsüzdür acizdir bir de yaşlı iken güçsüzdür acizdir. İnsan yalnızca bu ikisi arasında güçlüdür” şeklinde konuştu.