Kullarspor U-18 zoru başardı

Kullarspor U-18 takımı Kırklarleli’ndeki Türkiye finalleri ilk tur grup merkezini ilk sırada tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.
MAÇLAR HEYECAN İÇİNDE GEÇTİ
Oldukça zorlu maçlar oynayan kırmızı siyahlılar ilk maçında Gazi Mahallesi ile son dakikada bulduğu penaltı golü ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçında Tekirdağ Kapaklı Site’yi, 2-1 geriye düştüğü maç sonunda 3-2 mağlup eden Kullarspor puanını 4’e çıkardı. Gazi Mahallesi de Tekirdağ ekibini mağlup ettiği için Kullar ve Gazi Mahallesi finale yükselmek için penaltı vuruşları yaptı. Penaltılar sonucu rakibine üstünlük sağlayan Kullarspor U-18 takımı finalde diğer gruptan lider gelen Alibeyköyspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Kerem’in yaptığı orta sonrasında Ömercan’ın golü ile 1-0 kazanan Kullarspor Kırklareli’nden Türkiye yarı finalleri vizesini alarak döndü.
KARTEPE DENEYİM KAZANDI
Kırklareli’ndeki bir diğer Kocaeli takımı Kartepe Belediyespor ise rakiplerinden 2 yaş daha küçük olmasına rağmen elinden geleni yaptı. İlk maçında Uzunköprü’ye 1-0 mağlup olan Kartepe ekibi son dakikada penaltı kaçırdı. Ertesi gün Alibeyköyspor’a 3-0 mağlup olan Kartepe Belediyespor şampiyonaya veda ederken mücadelesi ile gelecek adına umut verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.