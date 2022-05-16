16 May 2022 - 12:25- Gündem G: 16 May 2022 - 12:26

Darıca’da 3 bin öğrenci Çanakkale’ye gidiyor

Darıca Belediyesi, ‘Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum’ projesi kapsamında bu yıl 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor. İlk kafileyi uğurlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi ve gençlere hayırlı yolculuklar diledi.

Darıca’da 3 bin öğrenci Çanakkale’ye gidiyor mask
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Darıca Belediyesi, düzenlediği tarihi ve kültürel gezi faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören lise 11. Sınıf öğrencilerini Çanakkale’ye götürüyor. ‘Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum’ projesi kapsamında ilk kafilede yer alan 311 öğrenci, Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nden yola çıkarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gençleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, toplamda 3 bin genci Çanakkale’ye götüreceklerini söyledi.

ÇANAKKALE RUHUNU GENÇLERE YAŞATMAK İSTİYORUZ

Amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten ve bu kapsamda Çanakkale gezisini düzenlediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şöyle konuştu: “Sevgili gençler; Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu yolculuk hayatınızda çıkacağınız en anlamlı yolculuklarda biri. Bundan 107 yıl önce bu vatan için şehit olan ecdadımızın ziyaretine gidiyorsunuz. Bu ziyaretleri kesinlikle turistik gezi olarak düşünmemek gerekir. 250 bin şehidimizin bulunduğu ecdadımıza bol bol dua götürelim. Manevi iklimi yerinde teneffüs edelim. “Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum” projesiyle Çanakkale'yi sadece tarih kitaplarında okutulan ders olmaktan çıkartıp o ruhu gençlerimize yaşatmayı amaçlıyoruz. O gün Çanakkale'de göğsünü siper eden şehitlerimize borcumuz olduğunu düşündüğümüz için bu geziyi yapıyoruz. 250 bin şehidimiz ve binlerce gazimizin vatan, millet, bayrak sevgisi ile iman gücünü anlamalı ve anlatmalıyız.

İSTİYORUZ Kİ HERKES ÇANAKKALE’Yİ GÖRSÜN

Bizler gençlerimize "ya istiklal ya ölüm" söyleminin ardında yatan ruhu yerinde anlatmayı amaçlıyoruz. Konu bağımsızlık olunca şehadete koşanların ruhunu anlamadan geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Biz 1071’de Anadolu’ya giren Sultan Alparslan’ın ve 1915’te Çanakkale’de kahramanlık destanı yazarak “Anadolu bizimdir” diyen Mehmetçiklerin torunlarıyız. Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin dönüm noktası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizle birlikte topyekun kazandığı büyük bir zafer, destan ve atalarımızın yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle o kutsal toprakları gezin. İstiyoruz ki her vatan evladı öğrenim süresince en az bir kez buralara gitsin ve görsün. Bu geziye katılan gençlerimiz umuyorum ki yeni bir ruh ve heyecanla döneceklerdir. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum.”

16 May 2022 - 12:25 - Gündem

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