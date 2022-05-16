Koçak için karar günü

Hakkında çıkan taciz iddiaları sonrası partisi tarafından görevinden alınan CHP Derince ilçe eski başkanı Birkan Koçak’ın genel merkeze yaptığı itiraz bugün yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında görüşülecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek.
KARAR GÜNÜ BUGÜN
Toplantıda ayrıca şubat ayında görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle, mart ayında görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın itirazları görüşülecek. Birkan Koçak ile ilgili gerekçeli kararın bugün açıklanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.