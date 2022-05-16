Koçak için karar günü

Hakkında çıkan taciz iddiaları sonrası partisi tarafından görevinden alınan CHP Derince ilçe eski başkanı Birkan Koçak’ın genel merkeze yaptığı itiraz bugün yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında görüşülecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek.

KARAR GÜNÜ BUGÜN

Toplantıda ayrıca şubat ayında görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle, mart ayında görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın itirazları görüşülecek. Birkan Koçak ile ilgili gerekçeli kararın bugün açıklanması bekleniyor.