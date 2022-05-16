Furkan ile Mine, ‘Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüş

Furkan Çiftçi’ye tabure veren tekne personeli Mustafa Gürel, “Onlar daha önceden de buraya geliyordu. Çocukla muhabbetim vardı. Dün akşam da geldiler oturdular. Benden tabure istediler verdim, tek tabureleri varmış. Balık tutuyorlardı, balık üzerine sohbet ettik. Saat 21.00 civarında çıktık. Giderken onlara ‘Dikkat edin, işiniz bitince tabureyi de bırakırsınız’ dedim. Saygılı bir insandı, Allah rahmet eylesin. Burada tehlike olduğunu, söyledim dikkat etmeleri konusunda uyardım, ‘Merak etme ağabey, o iş bizde’ dedi. Sonra aracıma bindim evime gittim. Kız o sırada ayaktaydı, çocuk oturuyordu. Zincirlerin ön tarafındaydı. Saygıda kusurları yoktu, uyarımı yaptım ve gittim. Sabah öldüğünü öğrendim” dedi.

‘KEŞKE BURADA OLSAYDIK’

Furkan’ın ödünç tabure istediği teknenin yetkilisi Sadun Mergit, olaydan önce kendileriyle sohbet ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Onlar dün akşam buraya geldiler ve burada oturmaya başladılar. Kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Biz de o sırada teknemizde oturuyorduk. Daha sonra bizden su istediler hatta lavaboyu kullanmak istediler, yardımcı olduk kullansınlar diye. Tabure de istediler onu da verdik. Göz aşinalığımız vardı, erkeği daha önce buralarda görüyorduk. Olayı görmedik, çünkü biz buradan ayrıldıktan sonra yaşanmış. Keşke burada olsaydık. Bir ses, bir çırpınış duymuş olsaydık, koşardık. Biz zaten dalgıcız, arkadaşlarımız zaten bu işe vakıf, çok rahat bir şekilde kurtarabilirdik, kurtarmak isterdik ama keşke ile bir şey olmuyor. Üzgünüz. İki genç, biri hayatını kaybetmiş onu öğrendik.”