İZGİM Çocuk Kütüphanesi Tavşantepeli minikleri ağırladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ndeki (İZGİM) Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi araçları ile okullarından alınan Tavşantepe İlkokulu Anasınıfı 5-6 yaş grubu öğrencileri İZGİM’i ziyaret etti.

ÇOCUKLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Çocuk Kütüphanesindeki kitapları ilgiyle inceleyen öğrencilere öğretmenleri seçtikleri bir hikaye kitabını okudu. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara geri dönüşüm hakkında bilgiler verildi. Atıkların çevreye, doğaya ve canlılara verdiği zararlardan bahsedildi. Hangi atıkların geri dönüştürülebileceği hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, İZGİM kitap ayracı yapma etkinliği gerçekleştirildi.

HEDİYELER VERİLDİ

Son olarak Çocuk Oyun Alanı’nda doyasıya eğlenen çocuklara katılım sertifikası ve onlar için hazırlanan hediyeler verildi. Minik misafirler ve öğretmenler Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Minikler ardından İzmit Belediyesinin araçları ile okullarına bırakıldılar.