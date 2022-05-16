16 May 2022 - 14:01- Gündem G: 16 May 2022 - 14:03

İZGİM Çocuk Kütüphanesi Tavşantepeli minikleri ağırladı

Tavşantepe İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İZGİM’e ziyarette bulundular
İZGİM Çocuk Kütüphanesi Tavşantepeli minikleri ağırladı mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ndeki (İZGİM) Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi araçları ile okullarından alınan Tavşantepe İlkokulu Anasınıfı 5-6 yaş grubu öğrencileri İZGİM’i ziyaret etti.

ÇOCUKLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Çocuk Kütüphanesindeki kitapları ilgiyle inceleyen öğrencilere öğretmenleri seçtikleri bir hikaye kitabını okudu. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara geri dönüşüm hakkında bilgiler verildi. Atıkların çevreye, doğaya ve canlılara verdiği zararlardan bahsedildi. Hangi atıkların geri dönüştürülebileceği hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, İZGİM kitap ayracı yapma etkinliği gerçekleştirildi.

HEDİYELER VERİLDİ

Son olarak Çocuk Oyun Alanı’nda doyasıya eğlenen çocuklara katılım sertifikası ve onlar için hazırlanan hediyeler verildi. Minik misafirler ve öğretmenler Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Minikler ardından İzmit Belediyesinin araçları ile okullarına bırakıldılar.

16 May 2022 - 14:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.139.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu mask
Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu
İZGİM Çocuk Kütüphanesi Tavşantepeli minikleri ağırladı mask
İZGİM Çocuk Kütüphanesi Tavşantepeli minikleri ağırladı
Darıca’da 3 bin öğrenci Çanakkale’ye gidiyor mask
Darıca’da 3 bin öğrenci Çanakkale’ye gidiyor
Nurullah Genç: Şiir insan ruhunun en saf sesidir   mask
Nurullah Genç: Şiir insan ruhunun en saf sesidir  
Bekir Develi: Sosyal medya Hayati hocayı Lady Gaga’ya döndürdü   mask
Bekir Develi: Sosyal medya Hayati hocayı Lady Gaga’ya döndürdü  
Fethiye Caddesi’nin üst yapı çalışmalarında ilk etap tamam! mask
Fethiye Caddesi’nin üst yapı çalışmalarında ilk etap tamam!
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL