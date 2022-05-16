Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gaziantep'te yapılacak "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası” için Kocaeli’de kampa giren milli takım ile buluştu. Başkan Büyükakın ile bir araya gelen milli takım sporcuları ve yetkililer, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın da yer aldığı birliktelikte, Karate başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonları üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu.

“HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ”

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında yarışacak sporculara başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Büyükakın, “Sizleri Kocaeli’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Gaziantep’teki şampiyonada güzel başarılar elde edeceksiniz. Bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor, sizlere başarılar diliyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, milli takım sporcularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Birliktelikte aynı zamanda Kocaelili olan Karate Milli Takım Teknik Kurul Üyesi ve Dünya Şampiyonu Karateci Haldun Alagaş ile birlikte Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal da yer aldı. Milli takımda aynı zamanda Kağıtspor’dan Tuba Yakan ve Ömer Abdurrahim Özer hazır bulundu.