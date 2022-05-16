İzmitli ünlü senarist hayatını kaybetti

İzmitli Ünlü Senarist Kemal Kenan Ergen(55) geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergen’in vefatı sevenlerini, sanat camiasını ve ailesini üzüntüye boğdu. İstanbul Kadıköy Fener Yolu Mahallesi Fener Yolu Sokak üzerinde ikamet eden yazar, senarist 2 çocuk babası Kemal Kenan Ergen’in cenazesi ikindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

KEMAL KENAN ERGEN KİMDİR?

1 Ocak 1967 Kocaeli doğumlu olan mizahçı ve senarist Kemal Kenan Ergen, mizah arenasında uzun yıllar 'Kemken' lakabıyla tanınmıştır. L-Manyak, Lombak ve Penguen bünyesinde yayınlanan hikayeleri mizah severlerin beğenisini kazanmıştır. 'Tatlı Kaçıklar' dizisinin senaryosuna imza atarak bu kulvardaki rüştünü de ispatlamış olan Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryo ekibinde de yer almıştır. 'Olacak O Kadar' programı için de kalem oynatan Ergen, 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Ömerçip', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam 3,5' gibi sinema filmlerinde de yer almış; 'Zaman Makinesi 1973' filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmiştir.