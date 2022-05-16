16 May 2022 - 14:47- Spor G: 16 May 2022 - 14:48

İzmitli güreşçiler, Antalya’dan mutlu döndü
İzmitli güreşçiler, Antalya’dan mutlu döndü mask
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23. Geleneksel Kumluca Yağlı Güreşleri’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor Kulübü güreşçileri, başarılı sonuçlara imza attı. İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kırkpınar’dan sonra ülkemizdeki en büyük boy ve kategori atlama organizasyonu olan Antalya Kumluca Güreşleri’ne katıldı. Antalya’da çayıra çıkan Barış Kemal, ayak boyunda ikinci oldu. Berkay Ok ise destek küçükte üçüncü oldu. Oğuz Ünal, Özkan Özmetin, Özgür Güreşen, Mustafa Ekin ve Kerem Uygur da kategorilerinde ilk 8’de yer alarak önemli başarılara imza attılar ve gelecek organizasyonlar öncesi tecrübe kazandılar.

16 May 2022 - 14:47 - Spor

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