Dönge: Seçimi kadınlar kazanacak

İYİ Parti Kocaeli İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge, nisan ayı sonunda Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ile yapılan toplantıda alınan kararları, partili kadınlarla paylaştı. Önceki akşam İYİ Parti il binasında Pelin Dönge başkanlığında, çok sayıda kadının katıldığı toplantıya İl Başkanı Şanbaz Yıldız da eşlik etti ve partili kadınlara hitap etti.

YENİ YOL HARİTASI

Geçtiğimiz ay Ankara'da 81 il kadın politikaları başkanının katıldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararları ve ayrıntıları, İYİ Partili kadınlarla paylaşan Pelin Dönge, yeni yol haritasını anlattı. Pelin Dönge, ayrıca geçtiğimiz hafta olan Anneler Günü'nü partili kadınlarla kutladı.

KANDIRA’DAN BAŞLAYACAK

Toplantıda İl Kadın Politikaları içinden oluşturulan bir komisyonla 2 aydır büyük emekle hazırlanan ve Kandıra ilçesindeki kadınlarla başlatılacak olan saha eğitim programı detayları konuşuldu. Seçimi kadınların kazanacağını söyleyen Dönge, her şeyin İYİ olacağını ve ülkeye güneş gibi doğacaklarını belirtti.

“KOCAELİ İYİ OLACAK”

Toplantıda konuşan Pelin Dönge, “İYİ Kadınlar olarak çalışmalarımıza hız veriyoruz. Her an seçim olacakmış gibi 12 ilçemizde de hazırlanıyor, saha çalışmalarımızı başlatıyoruz. İyi bir eğitimden geçecek olan kadın üyelerimizle seçim sürecinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Önümüzdeki seçimi kadınlar kazanacak. Kocaeli İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” dedi.