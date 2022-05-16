16 May 2022 - 14:49- Siyaset G: 16 May 2022 - 14:50

Dönge: Seçimi kadınlar kazanacak

İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge, Genel Başkan Meral Akşener ile Ankara’da yapılan toplantının ardından il binasında partili kadınlarla buluştu. Parti politikalarını anlatan Dönge, “Önümüzdeki seçimi kadınlar kazanacak. Kocaeli İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” dedi
Dönge: Seçimi kadınlar kazanacak mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Kocaeli İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge, nisan ayı sonunda Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ile yapılan toplantıda alınan kararları, partili kadınlarla paylaştı. Önceki akşam İYİ Parti il binasında Pelin Dönge başkanlığında, çok sayıda kadının katıldığı toplantıya İl Başkanı Şanbaz Yıldız da eşlik etti ve partili kadınlara hitap etti.

YENİ YOL HARİTASI

Geçtiğimiz ay Ankara'da 81 il kadın politikaları başkanının katıldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararları ve ayrıntıları, İYİ Partili kadınlarla paylaşan Pelin Dönge, yeni yol haritasını anlattı. Pelin Dönge, ayrıca geçtiğimiz hafta olan Anneler Günü'nü partili kadınlarla kutladı.

KANDIRA’DAN BAŞLAYACAK

Toplantıda İl Kadın Politikaları içinden oluşturulan bir komisyonla 2 aydır büyük emekle hazırlanan ve Kandıra ilçesindeki kadınlarla başlatılacak olan saha eğitim programı detayları konuşuldu. Seçimi kadınların kazanacağını söyleyen Dönge, her şeyin İYİ olacağını ve ülkeye güneş gibi doğacaklarını belirtti.

“KOCAELİ İYİ OLACAK”

Toplantıda konuşan Pelin Dönge, “İYİ Kadınlar olarak çalışmalarımıza hız veriyoruz. Her an seçim olacakmış gibi 12 ilçemizde de hazırlanıyor, saha çalışmalarımızı başlatıyoruz. İyi bir eğitimden geçecek olan kadın üyelerimizle seçim sürecinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Önümüzdeki seçimi kadınlar kazanacak. Kocaeli İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” dedi.

16 May 2022 - 14:49 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.139.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dönge: Seçimi kadınlar kazanacak mask
Dönge: Seçimi kadınlar kazanacak
Kılıçdaroğlu’dan Aynur Doğan konserinin iptaline tepki: AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak mask
Kılıçdaroğlu’dan Aynur Doğan konserinin iptaline tepki: AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak
Erbakan’dan ekonomi yorumu! “Erbakan hoca ders anlatırken top oynamanın sonucu” mask
Erbakan’dan ekonomi yorumu! “Erbakan hoca ders anlatırken top oynamanın sonucu”
Erbakan Kocaeli'ye geldi mask
Erbakan Kocaeli'ye geldi
Türkkan, Barbaros Hayrettin AL’nin akıbetini MEB’e sordu mask
Türkkan, Barbaros Hayrettin AL’nin akıbetini MEB’e sordu
Akşener’in Kocaeli programı belli oldu mask
Akşener’in Kocaeli programı belli oldu
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL