Yenikent Cemevi’nden 50 kişi ADD’ye üye oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi tarafından 1 ay önce başlatılan “#ÜyeOl #EtkiyiArttır” adlı üye kampanyasına büyük ilgi gösterildi. Kısa sürede Kocaeli’nin dört bir yanından şubeye gelerek üye formlarını dolduran onlarca Atatürkçü ile ADD Kocaeli Şubesi, organik bağlar kurarak örgütlenme programını sürdürüyor. Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından gazetecilerine, siyasilerinden bürokratlarına birçok ismin üye olduğu ADD Kocaeli Şubesi, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “#ÜyeOl #EtkiyiArttır” stantları ile yerini aldı.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği başkan ve üyelerinden oluşan 50 kişilik bir grup, destek olmak için otobüs ile ziyarete geldi. Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunan #ÜyeOl #EtkiyiArttır standımıza özel olarak ziyarette bulunarak yalnızca ADD Kocaeli Şubemize üye olmak için fuara gelen başta Cumhuriyet ve Atatürk kadını Dernek Başkanı Aysel Ersoy’a, yönetimine ve toplumumuzun aydınlık yüzlerine teşekkür ediyor, bu katılımın tüm Türkiye’ye örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.