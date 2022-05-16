16 May 2022 - 14:50- Gündem G: 16 May 2022 - 14:51

Tol: Çölleşme ekonomiye büyük bir yük

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol’un katılımıyla ‘İklim Krizine Karşı Farkındalık’ semineri gerçekleştirilirken Tol, TEMA Vakfı’nı anlatarak çölleşmenin ekonomik kaynaklara göre büyük bir yük olduğunu da ifade etti
Tol: Çölleşme ekonomiye büyük bir yük mask

Halkla İlişkiler ve Tasarım (HİT) bölümü öğrencilerinin düzenlediği seminerin başlangıcında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, Doç. Dr. Banu Küçüksaraç ve HİT öğrencilerine teşekkür ederek söze başladı. Tol, TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı ve kurucularından söz etti.

DOĞAYI KORUMAK İÇİN

TEMA Vakfı’nın kurulma amacını anlatan İl Temsilcisi Nermin Tol, vakfın kurucuları olan Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’in insanlara doğayı korumayı anlatmak için kurduklarını söyledi. Kısa filmler eşliğinde devam eden seminerde Tol, “Çölleşme ekonomik kaynaklara büyük bir yük” ifadelerini kullandı. Nermin Tol aynı zamanda biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalığın olmadığını belirtti. TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca’nın videoları ve Banu Küçüksaraç’ın plaket takdimiyle seminer son buldu.
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16 May 2022 - 14:50 - Gündem

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