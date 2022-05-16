Tol: Çölleşme ekonomiye büyük bir yük

Halkla İlişkiler ve Tasarım (HİT) bölümü öğrencilerinin düzenlediği seminerin başlangıcında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, Doç. Dr. Banu Küçüksaraç ve HİT öğrencilerine teşekkür ederek söze başladı. Tol, TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı ve kurucularından söz etti.
DOĞAYI KORUMAK İÇİN
TEMA Vakfı’nın kurulma amacını anlatan İl Temsilcisi Nermin Tol, vakfın kurucuları olan Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’in insanlara doğayı korumayı anlatmak için kurduklarını söyledi. Kısa filmler eşliğinde devam eden seminerde Tol, “Çölleşme ekonomik kaynaklara büyük bir yük” ifadelerini kullandı. Nermin Tol aynı zamanda biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalığın olmadığını belirtti. TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca’nın videoları ve Banu Küçüksaraç’ın plaket takdimiyle seminer son buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.