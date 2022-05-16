Doruktakilerde yılın sporcuları ödülleri aldı

16 Mayıs 1975 yılında yayın hayatına başlayan, ilimizin en köklü gazetesi, sizin gazeteniz Kocaeli Gazetesi’nin 48. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Doruktakiler Ödül Töreni’nde yılın sporcuları ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte yılın sporcuları salonu adeta coşturdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, MERVE USLU VE DOĞUKAN COŞAR

Hisareynspor’da yetişen, son olarak Galatasaray’da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç nedeni ile ödülü almaya gelemedi. Başarılı futbolcu ödülünü bizzat gazeteye gelecek alacak. Öte yandan Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonu, Körfez Gençlerbirliği sporcusu Merve Uslu ödülünü alırken yaptığı konuşma ile “Sizleri gururlandırmaya devam edeceğim” dedi. Özel sporculardan, judodaki bir diğer milli gururumuz, T21 kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde eden Doğukan Coşar da ödüllendirildi. Coşar konuşmasında “Benim adım Doğukan Coşar… Önümde kimse duramaz” diyerek salondaki herkesin alkışını aldı.