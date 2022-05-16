Doruktakilerde yılın sporcuları ödülleri aldı

16 Mayıs 1975 yılında yayın hayatına başlayan, ilimizin en köklü gazetesi, sizin gazeteniz Kocaeli Gazetesi’nin 48. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Doruktakiler Ödül Töreni’nde yılın sporcuları ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte yılın sporcuları salonu adeta coşturdu.
KEREM AKTÜRKOĞLU, MERVE USLU VE DOĞUKAN COŞAR
Hisareynspor’da yetişen, son olarak Galatasaray’da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç nedeni ile ödülü almaya gelemedi. Başarılı futbolcu ödülünü bizzat gazeteye gelecek alacak. Öte yandan Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonu, Körfez Gençlerbirliği sporcusu Merve Uslu ödülünü alırken yaptığı konuşma ile “Sizleri gururlandırmaya devam edeceğim” dedi. Özel sporculardan, judodaki bir diğer milli gururumuz, T21 kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde eden Doğukan Coşar da ödüllendirildi. Coşar konuşmasında “Benim adım Doğukan Coşar… Önümde kimse duramaz” diyerek salondaki herkesin alkışını aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.