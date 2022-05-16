5. İzci Oyunlarında kazanan kardeşlik oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan İzcilik ve Doğa Sporları Birimi’nin Kağıtspor işbirliğinde organize ettiği 5. İzci Oyunları, Sekapark’ta yapıldı.

5. İZCİ OYUNLARI

Türkiye’de bir ilk olan ve beşincisi düzenlenen izci oyunları Sekapark’ta oluşturulan 12 parkurda gerçekleşti. İlimizde yer alan 9 izci kulübünün katılım sağladığı oyunlarda yaklaşık 700 izci hazır bulundu. 5. İzci Oyunları zamana karşı yarışılan, denge, çevre kontrolü ve koordinasyon gelişimini destekleyen içerikte tasarlandı. İzci oyunlarında toplamda 4 kategorinin olduğu Oymak Kız, Oymak Erkek, Ergin Kız, Ergin Erkek’te dereceye girenlere ödülleri verildi.

‘’BEN EZELDEN BERİ HÜR YAŞADIM’’

Etkinliği takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yarışmalara katılan tüm izcilere başarılar diledi. İzciliğin getirdiği disiplinin gençlerin hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Bu etkinliği izci kardeşlerimizin iletişimin geliştirilmesi, tatlı bir rekabet ile dostluk oluşturulması ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla düzenledik. Akif diyor ki; ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım…’ Her 19 Mayıs’ta bunu daha iyi hatırlamalı, özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. Bu millet en zor zamanlarında bile hürriyetinden taviz vermemiştir. Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelede gösterdiğimiz birlik ve beraberlik her daim devam etmektedir’’ dedi.

ETKİNLİĞE KATILAN KULÜPLER

Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gölcük Belediye Spor Kulübü Derneği, Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İzmit Belediye Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Derneği, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli İz Gençlik Spor Kulübü Derneği katıldı.

DERECEYE GİRENLER

Oyunlarda dereceye giren kulüpler ise şöyle belirlendi.

Oymak Erkekler

1. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü 2. Manda Obası

2. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü 1. Manda Obası

3. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Kartal Obası

Oymak Kızlar

1. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü Yeşil Kurbağa Obası

2. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü Ceylan Obası

3. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Yılan Obası

Ergin Erkekler

1. İzmit Belediyespor Kulübü Akçakoca Ekibi

2. Güzergah İzcilik Kulübü Alparslan Ekibi

3. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü Fahrettin Paşa Ekibi

Ergin Kızlar

1. Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü Gül Esin Ekibi

2. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Leman Altınçekiç Ekibi

3. Gölcük Belediye Spor Kulübü Leman Bozkurt Ekibi