16 May 2022 - 15:48- Gündem G: 16 May 2022 - 15:49

Uğur Saral KYÖD’e aday

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen simalarından Uğur Saral, başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü KYÖD’ün başkan adaylığı için kolları sıvadı.
Uğur Saral KYÖD’e aday mask

Kocaeli siyasetinin ve sivil toplum kuruluşlarının yakından tanıdığı isim Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkan Yardımcısı Uğur Saral'ın 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek derneğin genel kurulunda başkan adayı olmaya hazırlandığı konuşuluyor. Kocaeli'nin en köklü derneklerinden olan KYÖD'ün mevcut başkanı Didem Turan'ın yeniden aday olmayacağı kongrede, başkan yardımcısı Uğur Saral'ın adaylık için geçmiş dönem başkanları ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Uğur Saral'ın yakın zamanda adaylığını resmi olarak kent kamuoyuna duyurması bekleniyor.

UĞUR SARAL KİMDİR?

1985 yılı İzmit doğumlu olan iş insanı Uğur Saral, işletme bölümü mezunudur. Kocaeli siyasetinde geçmiş yıllarda aktif görevlerde bulunan Saral, Gölcük Rotary Kulübü Başkanlığı ve Bölge Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. KYÖD’te 4 yıldır yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği süresinde sırasıyla genel sekreterlik ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Saral, başkan yardımcılığı görevini hala sürdürmektedir.

16 May 2022 - 15:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.139.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Kardeş Eller’e yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü verildi mask
İzmit Belediyesi Kardeş Eller’e yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü verildi
Emel Ünsel'den Dünya Engelliler Haftası'nda özel çocuklarla yoga mask
Emel Ünsel'den Dünya Engelliler Haftası'nda özel çocuklarla yoga
5. İzci Oyunlarında kazanan kardeşlik oldu mask
5. İzci Oyunlarında kazanan kardeşlik oldu
PROBES’te ilk ürünler teslim edildi   mask
PROBES’te ilk ürünler teslim edildi  
Deniz Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi   mask
Deniz Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi  
Hürriyet, ‘Leyla Hanım’ın senaryo danışmanı Gani Müjde ile buluştu   mask
Hürriyet, ‘Leyla Hanım’ın senaryo danışmanı Gani Müjde ile buluştu  
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL