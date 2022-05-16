Uğur Saral KYÖD’e aday

Kocaeli siyasetinin ve sivil toplum kuruluşlarının yakından tanıdığı isim Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkan Yardımcısı Uğur Saral'ın 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek derneğin genel kurulunda başkan adayı olmaya hazırlandığı konuşuluyor. Kocaeli'nin en köklü derneklerinden olan KYÖD'ün mevcut başkanı Didem Turan'ın yeniden aday olmayacağı kongrede, başkan yardımcısı Uğur Saral'ın adaylık için geçmiş dönem başkanları ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Uğur Saral'ın yakın zamanda adaylığını resmi olarak kent kamuoyuna duyurması bekleniyor.

UĞUR SARAL KİMDİR?

1985 yılı İzmit doğumlu olan iş insanı Uğur Saral, işletme bölümü mezunudur. Kocaeli siyasetinde geçmiş yıllarda aktif görevlerde bulunan Saral, Gölcük Rotary Kulübü Başkanlığı ve Bölge Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. KYÖD’te 4 yıldır yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği süresinde sırasıyla genel sekreterlik ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Saral, başkan yardımcılığı görevini hala sürdürmektedir.