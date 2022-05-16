16 May 2022 - 15:48- Gündem G: 16 May 2022 - 15:50

Körfez’de gençlik coşkusu start aldı  

Körfez Belediyesi tarafından gençlik haftası kapsamında bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler hazırlandı. Gençler için trekking turları 14 Mayı...
Körfez’de gençlik coşkusu start aldı   mask

Körfez Belediyesi tarafından gençlik haftası kapsamında bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler hazırlandı. Gençler için trekking turları 14 Mayıs ile start verildi. 21 Mayıs’ta da yine öğrenciler için Körfezin saklı güzelliklerini içerisinde barındıran Çoban Kanyonu’nda trekking turu düzenlenecek.

 

MESUT ÇAKIR GELİYOR

 

Gençlik haftası boyunca Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke sahilinde de konser ve eğlenceler düzenlenecek. İlk etkinlik 19 Mayıs’ta Yarımca sahilinde Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’ndeki açık sahada yapılacak. Yerel şarkıcı Mesut Çakır’ın sahne alacağı konser etkinliği boyunca da farklı eğlenceler ile gençler coşacak.

 

TÜTÜNÇİFTLİK SAHİLİ

20 Mayıs’ta ise yerel sanatçılar Yıldırım Gömleksiz ve Mesut Çakır, farklı sahne performansları ile Tütünçiftlik sahilinde olacak. Burada gençler doyasıya eğlenme fırsatı yakalayacak.

 

HEREKE’DE SUBAŞI KONSERİ

Hereke’de ise etkinliğin tarihi 21 Mayıs olacak. Görkem Subaşı, Hereke sahilinde düzenlenecek konser ile sevilen şarkıları seslendirecek. 21 Mayıs gününün sabahında ise yine gençler için trakking keyfi olacak. Başkan Şener Söğüt, tüm vatandaşları etkinliklere davet ettiklerini belirtti.

16 May 2022 - 15:48 - Gündem

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