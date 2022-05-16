Hürriyet, ‘Leyla Hanım’ın senaryo danışmanı Gani Müjde ile buluştu  

Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan kentin efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi şimdiden merak uyandırmayı başardı. Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan olan dökü-drama türündeki filmde senaryo danışmanlığını Gani Müjde üstlendi.

HÜRRİYET VE MÜJDE

Leyla Hanım belgesel filminin çekimlerini yakından takip eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz haftalarda filmin senaryo danışmanı Gani Müjde ile sette bir araya geldi. Hürriyet ve Müjde, şimdiden büyük yanı uyandıran Leyla Hanım belgesel filmi ve efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.