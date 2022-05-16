16 May 2022 - 15:49- Gündem G: 16 May 2022 - 15:51

Deniz Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi  

Derince Deniz Mahallesi’nde hizmet veren Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, burada öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti  

Deniz Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi   mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gönül belediyeciliğinin merkezi olan Derince’de hayata geçen projeler arasında yer alan Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip olan Millet Kıraathanesi’ne halkın tüm kesimlerinin olduğu gibi öğrenciler tarafından da yoğun ilgi gösteriliyor. Ders çalışmak isteyen öğrencilerden, kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden Millet Kıraathanesi, zaman zaman kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, burada ders çalışan öğrenciler ve sohbet eden vatandaşlarla bir araya gelerek, Millet Kıraathanesi’nin ilçe halkına en güzel şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

16 May 2022 - 15:49 - Gündem

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