PROBES’te ilk ürünler teslim edildi  

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amacıyla hayata geçirilen PROBES projesinde ürünler sahiplerine teslim edildi. 57 otizm tanılı bireyin beslenme probiyotik ürünlerinin teslim edilirken Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi tarafından eğitim verildi. Projenin tüm ülke için rol model olması amaçlanıyor.
OTİZMLİ ÖZEL BİREY
PROBES projesi ürün teslimi ve eğitimi programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi ve SFA ARGE Yönetim kurulu Üyesi Dr. İsmail Arslan ve Probiyotik Ürün Eğitimi Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi ve otizmli özel birey ile aileleri katıldı.
VÜCUDUN ONARILMASI
Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere probiyotik takviye verilmesi, eksilen dost bakterilerin yerine konulması ve sindirim sistemi onarımı ile tüm vücudun onarılma mekanizmasını çalıştırıyor. Ağır metal yükünün azaltılması, doğru beslenme metodolojisinin uygulanması ve eksik olduğu tespit edilen probiyotiklerin yerine konmasıyla hastalık seyrinin iyi yönde değiştiğini gözlemlendiği tespit edildi.
AMAÇ BESLENME ALIŞKANLIĞI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında geçen sene probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılması amacıyla protokol imzalanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sağlık Bilimleri. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında imzalanan protokolle Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.