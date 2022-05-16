Çaya büyük zam geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu 2022 yaş çay taban alım fiyatını açıklamasının ardından çay fiyatlarına dev zam geldi. Buna göre, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı. Bloomberght’nin haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

HAZİRANDA YENİ ZAM GELEBİLİR

TÜİK’in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre, yüzde 43.7’lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek. Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur’un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.