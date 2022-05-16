16 May 2022 - 16:35- Gündem G: 16 May 2022 - 16:38

Emel Ünsel'den Dünya Engelliler Haftası'nda özel çocuklarla yoga
Emel Ünsel'den Dünya Engelliler Haftası'nda özel çocuklarla yoga mask
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Mutlu cocuklar yetiştirmeyi amaçlayan Yoga çocuk ve bilinçli farkındalık egitmeni Emel Ünsel her hafta yoga derslerinde etkinlikleriyle devam ediyor. Çocukların kendilerine ve çevrelerine yönelik farkındalık yaratarak gelişmelerini iyilik ve sevgiyle iletişim kurmalarını amaçlayan Eğitmen Emel Ünsel her dersinde bir farkındalık yaratarak Orman haftasında çocuklarla birlikte sevgi fidanları dikerek, sokak hayvanlarımızın beslenmesindeki etkinlikleri, kendi kitaplarını oluşturmaları konusundaki etkinlikleri gibi bu hafta da Dünya Engelliler (10-16 Mayıs) Haftası sebebiyle Engelli bir bireyi dersine davet ederek engelli bireyimiz önce çocuklara “Zihindeki Engeller” konulu konuşmasıyla, bacakları ve ellerinde protezler olması ile engelsiz yoga dersinde engeller hayatı paylaşmak için engel olmadığını dönüştürdük.Bilinçli farkındalık derslerine Eğitmen  Emel Ünsel “Sen sevgi ek çocuk sana dönecek olan yine sevgidir.” düşüncesiyle derslerine devam ediyor.

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16 May 2022 - 16:35 - Gündem

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