İşte 2021’in Doruktakileri!

Kocaeli Gazetesi’nin her yıl geleneksel olarak tekrarladığı Doruktakiler değerlendirmelerinin 2021 yılı ödül töreni, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplanan öneriler ilimizin tanınmış isimlerinden oluşan Büyük Jüri’ye yine online olarak sunuldu. 150 jüri üyesinin katıldığı oylamada 17 kategoride, “DORUKTAKİLER 2021” belirlendi. Ödülleri TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar verdi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen törene TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci,Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, Kartepe Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Dalgıç, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal,Veteriner Hekimleri Odası Mehmet Bostancı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı,Kamyoncular Odası Başkanı Hakan Zorlu, Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, ve davetliler katıldı.

“KİMSESİZLERİN KİMİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürü Erkan Ünal, “Tarafsız bir gazete için ‘demokrasinin rengi’ şeklinde ifade kullanırsak hiç de yanlış olmaz. İşte 16 Mayıs 1975 tarihinde sahneye çıkan ve bayilerde günlük olarak satılmaya başlayan Kocaeli Gazetesi, Kocaeli’deki demokrasinin rengi oldu. Çok değerli okurlarımız ve bizden desteğini bir an olsun esirgemeyen ilan ve matbaa müşterilerimiz sayesinde inanıyorum ki daha nice yıllar bu gazete kentimizdeki demokrasinin rengi olmaya devam edecek. Yaşatmak için yaşayacak ve kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz. Bir yerde mağdur varsa, derdi gazetemiz sayfalarında yansıtmaya çalışacağız. Sadece halkın ve haklının yanında olacağız” dedi.

“TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ”

“1991 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Doruktakiler, bu kentin gördüğü en büyük Sosyal Sorumluluk Projeleri’nden birisidir” diyen Ünal,“Her sene aralık ayında ‘yılın enleri’ için aday önerileri alınıyor. Daha sonra ise senenin son haftasında jüri üyeleri bu adayları oyluyor ve yeni yılın ilk günlerinde de gazetemizde en çok oyu alanları açıklıyoruz. Sonraki süreçte ödül alacaklar ile yaptığımız röportajlar gazetemizde yer alıyor. Son olarak ise bugün yaptığımız gibi ödül töreni düzenleniyor. Bu ödül töreni ile bulundukları konumun hakkını veren hemşerilerimizin bu durumlarını belgeliyor, tarihe not düşüyoruz. Başarılı kişi ve kurumların kendilerini bu kente daha fazla ait hissetmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MADDİ BİR KAZANCIMIZ YOK”

Ünal, son olarak, “Evet, bizim bu işten maddi bir kazancımız yok. Bu işin manevi kazancı var. en büyük kazancımız aynı havayı soluduğumuz, aynı yerde yaşadığımız hemşerilerimizin gözlerindeki gülümsemesidir. ‘İyi ki bu kentte yaşıyorum’ dediklerini duymaktır. Atatürk’ün bir sözüyle bitireyim: ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.’ Bu gün ödül alan gerçek vatanseverleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

“60 YILDIR BURADAYIZ”

Sunuculuğunu Berkan Aslan’ın yaptığı programda ödül almaya hak kazanan isimler konuşmam da gerçekleştirdi. Yılın profesyonel yöneticisi seçilen Prometeon Fabrika Direktörü Bahadır Özer, ödül töreninde, “Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için gerçekten çok mutluyum. Bize layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Bireysel olarak ödülün benim olduğumu düşünmüyorum. Çok büyük bir kuruluşuz. 60 yıldır buradayız. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız bu ödülü hak ediyor. Yapabildiğimiz kadar her türlü sosyal faaliyet içerisinde bulunuyor şirketimiz. Bu ödülü tüm çalışanlarımız adına alıyorum” dedi. TBMM Başkanvekili Akar ise, “Bahadır Bey ile meslektaşız. Lastik sektöründe yatırımlar için ne kadar çaba harcadığını biliyorum. Kocaeli Gazetesi de bıkmadan usanmadan Doruktakileri devam ettiriyor. Yerel gazetelerin ayakta durması bir mucize. Tanzer Bey uzun yıllardır gazeteyi ayakta tutuyor” ifadelerinde bulundu.

“ÖDÜL ALMAK BİZİM İÇİN ONURDUR”

Yılın sosyal sorumluluk projesi seçilen İzmit Belediyesi Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformu adına ödül alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli Gazetesi’nin değerli sahipleri ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her yıldüzenli olarak devam ediyor. Kent adına önemli bir çalışma. Kent adına yapılan çalışmaların takdir edilmesi konusunda da çok kıymetli Doruktakiler zirvesi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza alan elin veren eli görmediği, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet ettik. Aşevi ile birlikte daha çok insana nasıl ulaşabiliriz diye başlattığımız projede gazeteden ödül almak bizim için onurdur. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

Proje hakkında konuşan TBMM Başkanvekili Akar, “Fatma Hanım mütavazı davrandı. Herkesin görmesini tavsiye ettiğim bir yer var. Alzeimer Merkezi. Gerçekten mükemmel bir yer. Sanat akademisini de görmenizi isterim. İzmit’te bu tesisler var, görün. En etkilendiğim konu kütüphane konusu. Bir hafta sonu Pandemide görmek istedim. Okullar tatildi pandemi olduğu için. Ben de geleceğim için bir iki çocuk koymuşlardır diye düşündüm ama inanın insanlar sıra bekliyordu. Bursa’dan gelen vardı. İğne atsanız yere düşmüyor. Çok şaşırdım. Belediyeciliği asfalt yapmak, çöp toplamak olarak görmüyorum. Çünkü bunlar tanımlanmış görevlerdir. Bir belediye başkanı insana ve insanın ihtiyaçlarına dokunduğunda başarılı olur” dedi.

“KOCAELİ’DEN BAHSEDERKEN DENİZCİ KENTİ OLDUĞUNU UNUTTUK”

Yılın Eğitimcisi kategorisinde ödül alan Çınarlı Mesleki ve Teknik Lisesi Okul Müdürü Selman Utkan, “ Eğitim işi gönül işi diyerek yola çıktık. Tecrübemizle, çalışkanlığımızla, motivasyonlarımızla öğretmen arkadaşlarımızla bu başarılara imza attık. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bizi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Mesleki eğitimin daha iyi yerlere gelebilmesi için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Yılın girişimcisi seçilen Doğusel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, yaptığı konuşmada, “Ben hukuk eğitimi almış bir avukatım. 65 yıldır denizcilik endüstrisinde üretim yapan denizci bir aileden geliyoruz. Kocaeli’den bahsederken denizci kenti olduğunu unuttuk. Bunu unutmamız lazım. Bizim iki tane araştırma ve geliştirme projemiz var. Bu Pazar 2.8 milyar dolar. Biz dronun yazılımını yerli bir şekilde yapmak istedik. Türk gençliği eline fırsat verildiği zaman her şeyi yapabilecek düzeyde. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“MAHALLEMİZİN İLK ÖDÜLÜ”

Yılın muhtarı seçilen Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kırmızı Kocaeli ailesine, jüri üyelerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şirintepe halkı adına alıyorum. Mahallemizin ilk ödülü bu” dedi. Yılın esnafı seçilen Çınar Lokantası sahibi Mustafa Çınar, yoğun programı nedeniyle görüntülü arama ile törene katılırken ödülü Çınar adına KESOB Başkanı Kadir Durmuş aldı.

“BÜTÜN SAĞLIKÇILARA ÇOK GÜZEL BİR ÖDÜL OLDU”

Yılın sağlıkçısı seçilen Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Nurcan Çubukcu törende yaptığı konuşmada, “Bu ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Bu güzel bahar gününde burada olanlara çok teşekkür ediyorum. Pandeminin ilk günlerinden beri büyük fedakârlıklarla kendi hayatlarını feda ederek çalışan tüm çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına kabul ediyorum. Büyük fedakarlıklar yaptık. Büyük bir pandemi savaşını halkımızla birlikte verdik. Pandeminin artık sonuna geldik, o yüzden maskelerimiz çıkmış. Aşı ile birlikte çok rahatladık. Yoğun bakımda acı günler yaşadık; genç hastalarımızı kaybettik. Umarım sonbaharda yeni bir mutasyon ile karşılaşmayız. Bizi sağlıkçı olarak mutlu eden şey değer verilmek, takdir edilmek. Pandeminin sonunda bütün sağlıkçılara çok güzel bir ödül oldu” ifadelerinde bulundu.

“ATIK TOPLAMA MERKEZLERİNİ 25’E ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Yılın sivil toplum örgütü kategorisinde seçilen İzmit Kent Konseyi adına konuşma yapan Başkan Hüseyin Erol, “Bu benim dördüncü ödülüm. Bundan evvelkileri hep bireysel yeteneklerimle almıştım ama bu bir takım ödülü. Birçok ülkede örnek gösterilen bir proje. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bu fikri paylaştığımızda bu projeye destek vereceğini ikiletmeden söylemişti. Elbette hedefimiz var. 2023 sonunda atık toplama merkezlerini 25’e çıkarmak ve kentin merkezinde bulunan mahallelerde çocukları geri dönüşüm konusunda duyarlı kılmak istiyoruz. Çöpün atık değil zenginlik olduğunu anlatmak istiyoruz” dedi.

“UMARIM BAŞKASINA DA HAYAT VEREBİLİRİM”

Yılın markası seçilen PakcetBurger adına Operasyon Direktörü Kübra Parmaksız konuşmasında “21 tane şubemiz Kocaeli içerisinde hizmet gösteriyor. O yüzden çok gururluyuz. Bizi destekleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Yılın hayırseveri seçilen Buket Demirkol, “Kızım doğduktan 5 gün sonra bir anne Facebook’ta yardım edin diye çağrı yapıyordu. Gittim, üç tüp kan verdim ama çok bekledim bir şey olsun diye. Bir gün kötü durumdayken kan uyuşması sebebiyle çok mutlu ettiler beni. 2 sene sonra bir bebeğe tekrar yardım edebildim. Şimdi ikisi de biri 3 yaşında biri 5 yaşında. Halen göremedim, tanışamadım ama hayatta olduklarını biliyorum. Umarım başkasına da tekrar hayat verebilirim. Hepimiz can verebilecek durumdayız sadece kan ile. Eğer yapabiliyorsanız üç tüp kan verin onların hayatını kurtarın” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’YE, DÜNYAYA HİZMET EDİYORUZ”

Yılın yatırımı kategorisinde ödüle layık görülen Çolakoğlu Metalurji adına ödülü alan Çolakoğlu Metalürji İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Özkan, “Biz, yıllardır Kocaeli’ye, sanayiye, ülkeye, dünyaya hizmet ediyoruz. 1949 yılından beri varız. Oldukça büyük organizasyonumuz var. Emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyorum” dedi. Yılın sanatçısı kategorisinde birinci seçilen Erhan Demiray, konuşmasında, “Sanatı benimle tanıştıran Kocaeli Bölge Tiyatrosuna, hocama ve Kocaeli halkına sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

“2O MİLYONU AŞKIN YERLİ VE YABANCI TURİSTİ AĞIRLADI”

Yılın çevrecisi kategorisinde birinci seçilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi adına konuşan ORMANYA Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, “Kentimizde büyük bir heyecan yaratan Kırmızı Kocaeli ailesine ve oy veren herkese teşekkür ederim. Ormanya dört yılda 20 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlamış önemli bir proje. Bu ödülü Başkanımız Tahir Büyükakın adına ve canla ve başla çalışan tüm mesai arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

“O GÜN DE İŞİMİZİ YAPTIK”

Yılın Polisi seçilen Ümit Avcı, “Görevimiz suçluları yakalamak. Bu ödüle layık gördüğü için emniyet müdürümüz, Kocaeli Gazetesi ailesi ve değerli jüriye teşekkür ederim. Bizim işimiz suçlu yakalamak. O günde işimizi yaptık. Doğru olanı yapmaya çalıştık. Bu yolda kimse bize engel olamaz. İşimizi yapmaya, doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İŞTE DORUKTAKİLER

YILIN BÜROKRATI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih TAŞDELEN

YILIN İŞ İNSANI

Zeray İnşaat Zeki ZERAY

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Prometeon Fabrika Direktörü Bahadır ÖZER

YILIN SANAYİ ŞİRKETİ

ÖZKA Şirketler Grubu Şerif KANIK

YILIN YATIRIMI

Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları Direktörü Kazım ÖZKAN

YILIN SANATÇISI

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Erhan DEMİRAY

YILIN ÇEVRECİSİ

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

İzmit Belediyesi Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformu

YILIN EĞİTİMCİSİ

Çınarlı Mesleki Ve Teknik Lisesi Okul Müdürü Selman UTKAN

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Doğusel Şirketler Grubu Vedat DOĞUSEL

YILIN MUHTARI

Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün DÜZEN

YILIN ESNAFI

Çınar Lokantası Mustafa ÇINAR

YILIN SAĞLIKÇISI

Kocaeli Devlet Hastanesi Nurcan ÇUBUKCU

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin EROL

YILIN MARKASI

Packet BURGER

YILIN HAYIRSEVERİ

Buket DEMİRKOL

YILIN POLİSİ

Polis Memuru Ümit AVCI

YILIN SPORCUSU:

KEREM AKTÜRKOĞLU

YILIN ÖZEL SPORCUSU:

DOĞUKAN COŞAR

MERVE USLU