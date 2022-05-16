16 May 2022 - 17:21- Asayiş G: 16 May 2022 - 17:27

Tartıştığı yeğenini tabancayla vurdu

İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde çıkan tartışmada amca yeğenini tabanca ile vurdu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Tartıştığı yeğenini tabancayla vurdu mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Melodi Sokak adresinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda amca Hikmet D. ile yeğeni Yunus D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Hikmet D, yeğeni Yunus D.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden mermilerle Yunus D. kanlar içinde kalırken amca Hikmet D. ise olay yerinden kaçtı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus D. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Hikmet D. polis ekiplerince Başiskele'de üzerindeki iki adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

16 May 2022 - 17:21 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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