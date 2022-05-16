İzmit Belediyesi Kardeş Eller’e yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü verildi

Kocaeli Gazetesi’nin her yıl geleneksel olarak tekrarladığı Doruktakiler 2021 yılı ödül töreni Kocaeli Ticaret Odası’nda yapıldı. Yılın sosyal sorumluluk projesi ödülünü Kocaeli’deki STK’lar, siyasi parti temsilcileri, protokol ve geçtiğimiz yıl ödül alanların oylarıyla Kardeş Eller sosyal yardım platformu ile İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet aldı. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Kocaeli Gazetesi’nin değerli sahipleri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Doruktakiler düzenli olarak her yıl devam ediyor. Herkesin eline, emeğine sağlık. Kent adına önemli bir çalışma. Kent adına yapılan çalışmaların takdir edilmesi için de çok kıymetli bir zirve.

HÜRRİYET, “BİZİM İÇİN ONURDUR”

Biz de bütün çalışan arkadaşlarımızla üç yıllık görev süremiz içerisinde büyük bir özveriyle ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza hem kendi öz kaynaklarımızla hem de alan elin veren eli görmediği Kardeş Eller platformu altında Dost Eller ve Gıda Bankası’nın yanı sıra yakın zamanda Aşevini hayata geçirdik. Değerli gazetemizden bu ödülü almak bizim için bir onurdur. Huzurlarınızda ben çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde çok emek harcadılar, çok çalıştılar.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Biz Kardeş Eller çalışmamızla beraber birçok kesime destek vermeye devam ettik. Öz kaynaklarımızla birlikte aldığımız bağışlarla 1 yılda yaklaşık 18 milyon gibi ciddi bir rakamda destek vermiş olduk. 18 hizmet kalemimizi 34 hizmet kalemine çıkardık. 26 bin civarında sosyal yardım yaptık. Kaynaklarımızı en üst düzeyde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de olabildiğince yaraları sarmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaeli Gazetesi’ne tekrardan teşekkür ediyor başarılar diliyorum” dedi.

AKAR, “BAŞKANIM MÜTEVAZİ DAVRANIYOR

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Fatma Hanım mütevazı davrandı. İzmit Belediyesine ait herkesin görmesini istediğim bir yer var. Alzheimer Yaşam Evi. Görmenizi tavsiye ederim. Alzheimer hastası vatandaşları güvenle bırakabileceğimiz, ailelerin kendilerine zaman ayırabilecekleri bir alan yarattı. Gerçekten mükemmel. Ayrıca Sanat Akademisi’ni görmenizi isterim. Sanatın her dalında çocuklarımız ve gençler orada eğitim alıyorlar. Bir de İzmit Belediyesi Kütüphanesi var ki, gençler kapıda sıra bekliyordu. Bursa’dan dahi misafirlerini ağırlıyor. İğne atsanız yere düşmez. Belediyeciliği yalnızca kaldırım yapmak, asfalt yapmak, çöpleri toplamak olarak görmüyorum. Çünkü bunlar tanımlanmış görevlerdir. Bir belediye başkanı insana dokunduğunda başarılı olur diyor ve Fatma Başkanıma teşekkür ediyorum “

KARDEŞ ELLER NELER YAPTI?

Kardeş Eller Sosyal Yardım platformuna 2020/Haziran-2022/Nisan tarihleri arasında gıda, giyim, bebek malzemeleri, kira, eğitim, yakacak, fatura, eşya, medikal malzeme, çatı ve nakdi yardım kalemlerinde 30 bin 467 başvuru geldi. Gelen başvurulara istinaden ayni ve nakdi yardım kollarında İzmitli vatandaşlara düzenli ve tek seferlik yardım kalemleri dâhil olmak üzere 26 bin 277 sosyal yardım sağlandı. Hayırsever vatandaşlar, kurum, kuruluş, dernek ve bölgemizdeki firmalardan 2020/Haziran-2022/Nisan ayları arasında gelen ayni ve nakdi yardımların o günkü piyasa değerlerine göre yapılan hesaplara göre 6 milyon 559 bin 700₺ tutarında bağış alındı.