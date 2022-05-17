Yalçıntaş, gazetemizin 48'inci yaşını kutladı

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, gazetemizin 48'inci yaşını yayımladığı bir mesajla kutladı. Yalçıntaş kutlama mesajında, "Yayın hayatına başladığı günden bugüne Türk basınına sundukları değerli katkılar için Kocaeli Gazetesi'nin tüm yönetici ve çalışanlarını faaliyetlerine başlamalarının 48. yılı münasebetiyle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi. Yalçıntaş, gazetemizin KOTO Meclis Salonu’nda düzenlediği ‘Doruktakiler 2021’ ödül törenine katılarak, gazetemizin yönetimini kutladı.