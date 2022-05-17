“Konserin suç unsuru gibi gösterilmesi kabul edilemez”

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edildi. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu. Emek Partisi Derince İlçe Örgütü konserin iptal edilmesine ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

“KONSERİN SUÇ UNSURU GİBİ İFADE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada Dünya’nın birçok ülkesinde konserler veren Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesinin gerçek sebebi soruldu. Açıklamada, “Detaylı inceleme sonucunda sanatçının Kürtçe, Zazaca türküler, şarkılar söylemesi bu konserin iptal edilmesine dayanak sunuluyorsa önemli bir bölümü bu coğrafyalardan göç almış Derince için, dil ve kültüre ait ayrımcı ve yok sayıcı uygulamaların belediye tarafından devam ettiğinin göstergesidir. Ayrıca belediye hesabından yapılan “Etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir” açıklaması ile ilçemizde gerçekleştirilecek konserin suç unsuru gibi ifade edilmesi kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı.

“YAŞAM TARZLARINA SALDIRI”

Açıklamanın devamında, “Ülkemizde yaşayan kesimlerin biraz olsun nefes almak üzere katılmak istediği festival ve konserlerin iptali, muhafazakar çevreler tarafından “Kızlı-erkekli birlikte katılınan konserler” denilerek yaşam tarzına saldırılar şeklinde gerçekleşmektedir. Geçtiğimiz hafta Eskişehir Valiliği tarafında kentte 15 gün süreyle açık alanda etkinliklerin yasaklanması ile Anadolu Fest’ de yasaklanmış, sahne hazırlıkları polis tarafından engellenmiştir.

“MÜCADELEYE ÇAĞRI”

Bir müzik festivalini başta mülki amirler tarafından olmak üzere kamusal alanların muhafazakarlaştırılarak, festivallerin, konserlerin terörize edilmesi Türkiye’nin karanlığa teslim edilmek istenmesinin birer örneğini oluşturmaya devam ediyor. Bizler Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak, muhafazakarlığın hakim olduğu değil; kızlı erkekli, müzikli, çok dilli ve herkesin rengini koruyabildiği bir toplumsal düzeni birlikte inşa edebileceğimizi biliyoruz. Müziğine, sanatına, yarınlarına sahip çıkmak isteyen tüm kesimleri ayrımcı ve gerici uygulamalara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.