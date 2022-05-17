17 May 2022 - 10:55- Gündem G: 17 May 2022 - 11:00

“Konserin suç unsuru gibi gösterilmesi kabul edilemez”

Emek Partisi Derince İlçe Örgütü Derince Belediyesi'ne ait açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek olan Aynur Doğan konserinin iptal edilmesine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada konserin suç unsuru gibi gösterilmesine tepki gösterildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Konserin suç unsuru gibi gösterilmesi kabul edilemez” mask

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edildi. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu. Emek Partisi Derince İlçe Örgütü konserin iptal edilmesine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. 

“KONSERİN SUÇ UNSURU GİBİ İFADE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada Dünya’nın birçok ülkesinde konserler veren Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesinin gerçek sebebi soruldu. Açıklamada, “Detaylı inceleme sonucunda sanatçının Kürtçe, Zazaca türküler, şarkılar söylemesi bu konserin iptal edilmesine dayanak sunuluyorsa önemli bir bölümü bu coğrafyalardan göç almış Derince için, dil ve kültüre ait ayrımcı ve yok sayıcı uygulamaların belediye tarafından devam ettiğinin göstergesidir. Ayrıca belediye hesabından yapılan  “Etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir” açıklaması ile ilçemizde gerçekleştirilecek konserin suç unsuru gibi ifade edilmesi kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı.

“YAŞAM TARZLARINA SALDIRI”

Açıklamanın devamında, “Ülkemizde yaşayan kesimlerin biraz olsun nefes almak üzere katılmak istediği festival ve konserlerin iptali, muhafazakar çevreler tarafından “Kızlı-erkekli birlikte katılınan konserler” denilerek yaşam tarzına saldırılar şeklinde gerçekleşmektedir. Geçtiğimiz hafta Eskişehir Valiliği tarafında kentte 15 gün süreyle açık alanda etkinliklerin yasaklanması ile Anadolu Fest’ de yasaklanmış, sahne hazırlıkları polis tarafından engellenmiştir.

“MÜCADELEYE ÇAĞRI”

Bir müzik festivalini başta mülki amirler tarafından olmak üzere kamusal alanların muhafazakarlaştırılarak, festivallerin, konserlerin terörize edilmesi Türkiye’nin karanlığa teslim edilmek istenmesinin birer örneğini oluşturmaya devam ediyor. Bizler Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak, muhafazakarlığın hakim olduğu değil; kızlı erkekli, müzikli, çok dilli ve herkesin rengini koruyabildiği bir toplumsal düzeni birlikte inşa edebileceğimizi biliyoruz. Müziğine, sanatına, yarınlarına sahip çıkmak isteyen tüm kesimleri ayrımcı ve gerici uygulamalara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.

17 May 2022 - 10:55 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - insanca yaşamaya düşmanca davranmamak lazım. böyle bir yasaklama yapılıyorsa kınıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 11:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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