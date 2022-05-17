Takım dağılıyor!

Berabere bile kalsa umudunu son maça taşıyacak olan Kocaelispor, Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu ve 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e aynı sezon veda etti. Yeşil siyahlılar bu cumartesi Adanaspor ile sezonun son maçına çıkacak. Kocaeli Stadı’nda mücadele cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi yeşil siyahlılar 4 yabancı ve 7 yerli futbolcu yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra izin aldılar.

DIOP VE ATİLA DA YOK

Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül, alt yapı sorumluları Ramiz Soydaş ve Zeki Kaya ile toplantı yaptı ve U-19 takımı ile ilgili Gül’e rapor sunuldu. Çok geç de olsa, zorunluluktan alt yapı takviyeli Kocaelispor, Adanaspor karşısında görücüye çıkacak. Diop sarı kart cezalısı, Atila da sakat olduğu için Adana maçında forma giyemeyecekler.

ADANASPOR MAÇINDA İZİN ALAN FUTBOLCULAR

Dimitris Kolovos

Johanna Omolo

Georges Mandjeck

Michael Pereira

Benhur Keser

Korcan Çelikay

Mazlum Demir

Samed Ali Kaya

Mehmet Yılmaz

Berkay Dabanlı

İlyas Kubilay Yavuz

Diop (Kart cezalısı)

Atila Turan (Sakat)