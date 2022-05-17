17 May 2022 - 11:08- Spor G: 17 May 2022 - 11:16

Takım dağılıyor!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Takım dağılıyor! mask

Berabere bile kalsa umudunu son maça taşıyacak olan Kocaelispor, Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu ve 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e aynı sezon veda etti. Yeşil siyahlılar bu cumartesi Adanaspor ile sezonun son maçına çıkacak. Kocaeli Stadı’nda mücadele cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi yeşil siyahlılar 4 yabancı ve 7 yerli futbolcu yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra izin aldılar.

DIOP VE ATİLA DA YOK

Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül, alt yapı sorumluları Ramiz Soydaş ve Zeki Kaya ile toplantı yaptı ve U-19 takımı ile ilgili Gül’e rapor sunuldu. Çok geç de olsa, zorunluluktan alt yapı takviyeli Kocaelispor, Adanaspor karşısında görücüye çıkacak. Diop sarı kart cezalısı, Atila da sakat olduğu için Adana maçında forma giyemeyecekler.

ADANASPOR MAÇINDA İZİN ALAN FUTBOLCULAR

Dimitris Kolovos

Johanna Omolo

Georges Mandjeck

Michael Pereira

Benhur Keser

Korcan Çelikay

Mazlum Demir

Samed Ali Kaya

Mehmet Yılmaz

Berkay Dabanlı

İlyas Kubilay Yavuz

Diop (Kart cezalısı)

Atila Turan (Sakat)

17 May 2022 - 11:08 Kocaeli- Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Izmitli - afrikalı sıgınmacıları koyun kendi şirketine alsın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 12:14
01

erol demirbek TÜRK - bir işe kalkıştığında niyetin hayr olmalı niyet hayr olmadan başlanırsa o işleri şeytan tamamlar . sonuçta koskoca şehrin takımının taraftarları üzülür yani gerçek yerli ve milli olanları .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 11:24
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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