Fatma Girik, Kocaeli Kitap Fuarı'nda yaşıyor

Kocaeli’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlayan 12. Kocaeli Kitap Fuarı doludizgin ilerliyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla gerçekleşen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yer alan sahaflar, Kocaelili kitap tutkunlarının geçmişten günümüze yolculuk yapmasını sağlıyor. Kendilerine ayrılan bölümde ziyaretçilerini ağırlayan 40 sahaf, eski kitap kokuları ile Kocaeli ve çevre illerden gelen kitap tutkunlarına nostalji yaşatıyor. Bu bağlamda kitapseverler, eski kitaplar, plaklar, afişler, pullar, kartpostallar ve ilgilisini kaybetmeyen eserleri okurların beğenisine sunan Sahaflar Çadırı'na yoğun ilgi gösteriyor. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret eden öğrenciler eski dergilere rağbet gösterip, dönemin ünlü film artistlerinin gençlik fotoğraflarını inceleme imkanı buluyor.

FATMA GİRİK İLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Bu bağlamda 24 Ocak 2022 tarihinde kaybettiğimiz Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 1970 dönemine ait dergilerde yer alan resimleri ile 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yaşıyor. Öğrenciler, pek çok filmini izledikleri Fatma Girik'in sahaf stantlarında dönemin popüler dergilerini süsleyen fotoğraflarını inceleme imkanı bulup, bir anlamda geçmişe yolculuk yapıyor. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı.

NE ARARSAN VAR

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunan sahaflarda sadece kitaplar, gazeteler ve dergiler bulunmuyor. Geçmişte ün yapmış, sevilen ses sanatçıların plakları da sahaf raflarını süsleyip, vatandaşların ilgisini çekiyor.