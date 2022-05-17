Çayırova Belediyesi Kürtçe tiyatro oyununu iptal etti

Amed Şehir Tiyatrosu, İspanyol romancı Miguel de Cervantes’in ünlü Don Kişot (Don Quijote) romanından Kürtçeye uyarlanan “Don Kixot” oyununu 28 Mayıs tarihinde Kocaeli seyirci ile buluşacaktı. AKP’li Çayırova Belediyesi, “Don Kixot” oyununun gösterimini iptal etti. Organizasyon şirketi Seyme Organizasyon Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, Çayırova Belediyesi ile yaptıkları sözleşmeyi paylaştı ve oyunun iptal edildiği bilgisini verdi.

“KABUL EDİLMEZ BİR YAKLAŞIM”

“Kocaeli’de 28 Mayıs tarihinde Amed Şehir Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Don kîxot” oyunu için salon sözleşmesi yapılmış olmasına rağmen Çayırova Belediyesi’nce tarafımıza salonunu başkabir organizasyona tahsis edildiği bilgisi verilmiştir”13 Mayıs günü saat 22.30’da mesai saatleri dışında kendilerine bu bilginin verildiğini söyleyen organizasyon şirketi, bu durumun Kürt kültür ve sanatına yönelik olduğunu ifade etti. Firmanın bir başka paylaşımında ise, “13 Mayıs akşamı, 22.30'da, mesai saatleri dışında, telefonla tarafımıza aktarılan bu bilgi yaptığımız sözleşmeyi ihlal eden bir tutumdur. Kocaeli ilinde Don Kîxot oyunu ve Aynur Doğan konseri için verilen bu kararlar Kürt kültür ve sanatına dönük kabul edilemez bir yaklaşımdır” ifadeleri kullanıldı.