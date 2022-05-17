17 May 2022 - 11:28- Asayiş G: 17 May 2022 - 11:31

Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

Çayırova TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
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Kaza, Çayırova TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K idaresindeki 54 AGN 601 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte hemen önünde seyreden A.Ü. yönetimindeki 34 DLD 365 plakalı Ford marka tıra çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, kazadan sürücünün yara almadan kurtulduğunu belirledi. Karayolları ekipleri, yol üzerinde önlem aldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17 May 2022 - 11:28 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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