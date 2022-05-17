17 May 2022 - 11:33- Spor G: 17 May 2022 - 11:34

Taraftar son maça gelir mi?
Taraftar son maça gelir mi? mask

Bu sezon da diğer sezonlarda olduğu gibi zorlu günler geçiren, özellikle Ramazan ayında tribünleri dolduran, hem bedenen hem de ruhen yıpranan Kocaelispor taraftarı takımı ligde tutmak için canla, başla mücadele etti. Takımın ligden düşmesi ile çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yeşil siyahlılar yönetime ve bazı futbolculara büyük bir öfke duyuyor.

YÖNETİME TEPKİ OLACAK

Sezon öncesinden bu zamana kadar yapılan yanlışların ardından milyonlarca lira imkana rağmen alt lige inen Kocaelispor’un Adanaspor ile oynayacağı son maçta taraftarın tribünlerdeki yerini alıp almayacağı merak ediliyor. Takımda izin alan futbolcular arasında sezon boyu tepki gören isimlerin olması ve genç takımdan takviyelerin olacak olması saha için protestosunun kısmen önüne geçerken, maç içinde özellikle yönetim aleyhine protestoda bulunulacağı düşünülüyor.

17 May 2022 - 11:33 Kocaeli- Spor

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Yorumlar

(2)
02

Izmitli - başkan ve yönetim gelecekse bizde geliriz , erkek gibi söz versinler maça geliyoruz diye,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 12:14
01

Derinceli - Yönetim ve futbolcuların yüzüne tükürsek yarabbi şükür der prim isterler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 11:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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