Taraftar son maça gelir mi?

Bu sezon da diğer sezonlarda olduğu gibi zorlu günler geçiren, özellikle Ramazan ayında tribünleri dolduran, hem bedenen hem de ruhen yıpranan Kocaelispor taraftarı takımı ligde tutmak için canla, başla mücadele etti. Takımın ligden düşmesi ile çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yeşil siyahlılar yönetime ve bazı futbolculara büyük bir öfke duyuyor.

YÖNETİME TEPKİ OLACAK

Sezon öncesinden bu zamana kadar yapılan yanlışların ardından milyonlarca lira imkana rağmen alt lige inen Kocaelispor’un Adanaspor ile oynayacağı son maçta taraftarın tribünlerdeki yerini alıp almayacağı merak ediliyor. Takımda izin alan futbolcular arasında sezon boyu tepki gören isimlerin olması ve genç takımdan takviyelerin olacak olması saha için protestosunun kısmen önüne geçerken, maç içinde özellikle yönetim aleyhine protestoda bulunulacağı düşünülüyor.