17 May 2022 - 11:52- Asayiş G: 17 May 2022 - 11:55

Korkunç olay! Sokak ortasında kanlar içinde bulundu

İzmit'te bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Korkunç olay! Sokak ortasında kanlar içinde bulundu mask
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Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli şahıs, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17 May 2022 - 11:52 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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