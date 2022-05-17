17 May 2022 - 12:03- Kültür-Sanat G: 17 May 2022 - 12:05

Başkan Hürriyet, sona yaklaşan Leyla Hanım film çekimlerini yakıdan takip ediyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ve çekimlerde sona yaklaşan ‘Leyla Hanım’ belgesel film çekimlerini yakından takip ediyor
Başkan Hürriyet, sona yaklaşan Leyla Hanım film çekimlerini yakıdan takip ediyor mask

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin ve Koral Altın’ın idari yapımcılığını üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Müthiş bir uyum yakalayan ekip belgesel filmde sona yaklaşırken yapıt şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te heyecanla beklenen belgesel film çekimlerini yakından takip ediyor. 

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Cumhuriyetin sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazansında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan dökü – drama türündeki film, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.

17 May 2022 - 12:03 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.171.537 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu mask
Üniversite öğrencileri Yüksek Sadakat ile coştu
Anılardan silinmeyen İzmit Çocuk Parkı mask
Anılardan silinmeyen İzmit Çocuk Parkı
İzmitli konfeksiyoncu Güngör Derman mask
İzmitli konfeksiyoncu Güngör Derman
İzmitli gazete dağıtıcısı Yusuf Özal mask
İzmitli gazete dağıtıcısı Yusuf Özal
Ulusoy, ’45 Yıl Sonra’ isimli ilk kitabını Fuar’da okuyucuyla buluşturdu mask
Ulusoy, ’45 Yıl Sonra’ isimli ilk kitabını Fuar’da okuyucuyla buluşturdu
Çayırova’da engelsiz sanat sergisi mask
Çayırova’da engelsiz sanat sergisi
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL