Başkan Hürriyet, sona yaklaşan Leyla Hanım film çekimlerini yakıdan takip ediyor

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin ve Koral Altın’ın idari yapımcılığını üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Müthiş bir uyum yakalayan ekip belgesel filmde sona yaklaşırken yapıt şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te heyecanla beklenen belgesel film çekimlerini yakından takip ediyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Cumhuriyetin sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazansında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan dökü – drama türündeki film, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.