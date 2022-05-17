Kaya yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Ahmet Kuran idaresindeki 41 ABS 885 plakalı kaya yüklü damperli kamyon, Körfez gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen kamyon parçalara ayrılırken kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye kiplerince çıkartılan ağır yaralı haldeki sürücü Ahmet Kuran sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına Kuran’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM otoyolunun Ankara yönü, devrilen kamyonun ve kaya parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.