17 May 2022 - 12:11- Asayiş G: 17 May 2022 - 12:13

Kaya yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

TEM otoyolu Körfez gişeler mevkiinde kontrolden çıkan kaya yüklü damperli kamyon bariyerleri parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücü ağır yaralanırken TEM otoyolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kaya yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Ahmet Kuran idaresindeki 41 ABS 885 plakalı kaya yüklü damperli kamyon, Körfez gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen kamyon parçalara ayrılırken kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye kiplerince çıkartılan ağır yaralı haldeki sürücü Ahmet Kuran sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına Kuran’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM otoyolunun Ankara yönü, devrilen kamyonun ve kaya parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

17 May 2022 - 12:11 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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