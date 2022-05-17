17 May 2022 - 12:15- Gündem G: 17 May 2022 - 12:16

İzmit Belediyesinin kütüphane kafe projesi hızla ilerliyor

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza’da hayata geçirilecek olan yeni sosyal alan kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerliyor
İzmit Belediyesinin kütüphane kafe projesi hızla ilerliyor mask

İzmit Belediyesinin, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyete açtığı İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösteren gençler için ikinci bir kütüphane daha hayata geçiriliyor. Belsa Plaza’da gençler için yeni sosyal alan olacak kütüphane, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı görevi görecek. 402 metrekare kütüphane ve 421 metrekare kafeterya olmak üzere toplam 823 metrekareden oluşacak yeni sosyal alan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin uğrak noktası olacak. 

BOYAMA VE BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAM

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Belsa Plaza’da yer alacak kütüphanenin mimari, elektrik, aydınlatma ve klimalandırma, boya ve bakım çalışmaları tamamlandı. Oturma gruplarının da yerleştirilmeye başladığı kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerlerken en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

17 May 2022 - 12:15 - Gündem

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