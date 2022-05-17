İzmit Belediyesinin kütüphane kafe projesi hızla ilerliyor

İzmit Belediyesinin, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyete açtığı İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösteren gençler için ikinci bir kütüphane daha hayata geçiriliyor. Belsa Plaza’da gençler için yeni sosyal alan olacak kütüphane, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı görevi görecek. 402 metrekare kütüphane ve 421 metrekare kafeterya olmak üzere toplam 823 metrekareden oluşacak yeni sosyal alan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin uğrak noktası olacak.
BOYAMA VE BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAM
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Belsa Plaza’da yer alacak kütüphanenin mimari, elektrik, aydınlatma ve klimalandırma, boya ve bakım çalışmaları tamamlandı. Oturma gruplarının da yerleştirilmeye başladığı kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerlerken en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.