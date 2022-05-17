17 May 2022 - 12:16- Spor G: 17 May 2022 - 12:17

Alt yapıda fireler devam ediyor
Alt yapıda fireler devam ediyor mask

Kocaelispor U-14 ve 15 takımları bu haftayı da iyi geçirmedi. Başakşehir ile karşılaşan takımlarımızdan 14’ler rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Gürcan Yazıcı’nın antrenörlük kursunda olması nedeni ile Murat Tiraki’nin kulübede yer aldığı maçın 28. dakikasında Beray’dan yediği golle 1-0 geriye düşen yeşil siyahlılar bitme 10 dakika kala beraberlik golünü Yunus Emre Şengül ile buldu.

PAZAR GÜNÜ RAKİP TUZLA

Bu maçın 70. dakikasında Kocaelispor’dan Yiğit Hamza ile Başakşehir’den Enhar ve Yakup kırmızı kart gördü. U-14’ler böylece 7 maç sonunda puanını 6’ya çıkardı. 15’ler ise Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin gollerini 8 ve 27. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Kocaelispor U-15 takımı haftayı 10 maç sonunda topladığı 10 puanla beşinci sırada tamamladı. 2 takımımız da pazar günü Tuzlaspor’un konuğu olacak.

 

17 May 2022 - 12:16 - Spor

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