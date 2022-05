SEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği için Mutlu Yarınlar’da buluştu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki geleneksel “Mutlu Yarınlar” etkinliğinde bir araya geldi. SEDAŞ’ın üst düzey yöneticileri ile saha çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemi bir kez daha vurgulandı. İSG kültürünün geliştirilmesi ve bu konuda daha fazla farkındalık yaratılmasını amaçlayan Programda “Bölgenin İSG Enerjisini Göster” ve “Güvenli Çalışmayı Bir de Sen Anlat” bilgi yarışmaları ve ödül törenleri, “Baretime Renk Kat” video gösterimi ile “Altın Baret” ödül töreni etkinlikleri düzenlendi.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEDAŞ’IN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ”

Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. 7/24 enerji hizmeti sunarken çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamayı birinci planda tuttuklarını belirten Odyakmaz, şunları dile getirdi; “Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, bugün artık her sektör için oldukça kritik ancak özellikle bizim gibi bazı risklerin her an söz konusu olduğu enerji sektöründe çalışanlar için en öncelikli gündemlerden bir tanesi. Bu alanda başvurduğumuz üst düzey önlemlere en küçük bir ihmal olmadan uyum göstermek çok önemli”.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub ise iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınan tedbirlere değinerek, “Her kademeden SEDAŞ’lılar olarak 1 yıl içinde toplamda 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık. Tüm çalışanlarımız için de çok sayıda aksiyon planı geliştirip hayata geçirdik” dedi. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz da Mutlu Yarınlar’ın iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını söyleyerek tüm önlemlere uyum sağlamanın gerekliliğini ifade etti.

BAŞARILI ÇALIŞANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Program kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılı çalışanlar ödüllendirildi. “Bölgenin İSG Enerjisini Göster” online bilgi yarışmasında birinciliği elde eden Kocaeli Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Mehmet Özen, Kerem Açıl ve Tunahan Bıçakçı’ya ödüllerini SEDAŞ CFO Vekili ve Hazine Müdürü Özcan Yüksel verdi. “Güvenli Çalışmayı Bir de Sen Anlat” video yarışmasında dereceye giren Umut Karakaş, ödülünü SEDAŞ İSG Müdürü Arzu Karaduman’ın elinden aldı. “Altın Baret” kategorisinde Sakarya Bölge Müdürlüğünden Fehmi Sever’e ödülünü SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Düzce Bölge Müdürlüğünden Ahmet Gücükturalı’ya ödülünü SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, Gebze Bölge Müdürlüğünden Recep Koç’a ödülünü İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Kocaeli Bölge Müdürlüğünden Şahin Özerkan’a ödülünü Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz ve Bolu Bölge Müdürlüğünden Hasan Yıldırım’a ödülünü Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak verdi.