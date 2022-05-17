Haftalık uyuşturucu raporu: 83 operasyonda 11 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9-15 Mayıstarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 77ayrı operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu, 123 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 146 gram esrar, 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 10 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 480 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 109 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. Şüphelilerden 97kişiişlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 6ayrıoperasyonda 7 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram metamfetamin, 106 kök kenevir bitkisi ve 13 gram esrar elegeçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında serbest yargılanma kararı verildi.