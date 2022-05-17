17 May 2022 - 12:22- Gündem G: 17 May 2022 - 12:24

Organizasyon hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Organizasyon hizmeti alınacak

17 May 2022 - 12:22 - Gündem

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